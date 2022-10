Največja zvezda današnjega časa Dwayne 'The Rock' Johnson je ikona uspešnice DC, ki je danes prispela v kinematografe

Oglasno sporočilo

The Rock se je preizkusil v skoraj vseh filmskih žanrih, obleka superjunaka pa je bila nekaj, po čemer je vedno hrepenel. The Rock pravi: "Oboževal sem stripe in vedno sem bil otrok DC-ja. Črni Adam me je privlačil, ker je bil eden redkih superjunakov, superzlobnežev, antijunakov, ki je imel obarvano kožo in je bil videti kot jaz." In čeprav je bila pot do velikega platna dolga več kot deset let, je Johnsonova povezava z likom in njegovo zgodbo ostala močna.

Producent filma Flynn pravi: "Ta projekt je zgodba o izvoru Črnega Adama. Spoznaš ga in vidiš, zakaj je drugačen od vseh drugih superjunakov. Ne igra po pravilih in ima božansko moč. Črni Adam bo gledalce neverjetno zabaval, hkrati pa jih bo njegova zgodba ganila in navdihnila."

Črni Adam je ikona vesolja DC. Je zapleten lik, in čeprav je njegov vzpon nekoliko drugačen od vzpona drugih superjunakov, ga njegova pristnost in morala delata edinstvenega, zaradi česar sta on in njegova zgodba popolna za filmska platna.

V starodavnem Kahndaqu so Adamu podelili vsemogočne moči bogov, vendar pa jih je uporabil za maščevanje in bil za to kaznovan. Zdaj, pet tisoč let kasneje, je Adam osvobojen in ponovno širi svoj temni čut za pravičnost. Zbudi se v sodobnem Kahndaqu, ki je bil včasih veliko kraljestvo, od katerega je ostala le senca. Nekoč slavna in bogata dežela, rojstni kraj starodavne magije in epicenter najbolj vitalnega in neprecenljivega vira v regiji – eterniuma – je zaradi tega dragocenega vira tarča plenilcev. Adam se noče predati in izzove ekipo junakov, znano kot Ameriško društvo pravice (Justice Society), ki ga sestavljajo Sokol (Hawkman), Doktor usoda (Doctor Fate), Razbijalec atomov (Atom Smasher) in Ciklon (Cyclon), ki ga želijo vrniti v večno ujetništvo.

Poleg Johnsona igrajo še Aldis Hodge (Sokol), Noah Centine (Razbijalec atomov), Sarah Shahi, Viola Davis, Pierce Brosnan in številni drugi. Močno zasedbo za kamero so sestavljali Lawrence Sher kot direktor fotografije, Tom Meyer kot scenograf, Kurt in Bart, kostumografa, Bill Westenhofer, nadzornik vizualnih učinkov, Mike Sale in John Lee, montažerja, ter skladatelj Lorne Balfe.

ČRNEGA ADAMA si lahko v distribuciji Blitz filma na velikih platnih ogledate od danes naprej





