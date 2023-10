S podelitvijo nagrad vesna se je danes v Portorožu sklenil 26. Festival slovenskega filma (FSF). Pregled najnovejše filmske produkcije na festivalu je potekal od torka, za nagrade so v tekmovalni del uvrstili 55 filmov, od tega 14 celovečernih. Vesno za najboljši celovečerni film je prejel film Ne misli, da bo kdaj mimo v režiji Tomaža Groma. Vesno za najboljši celovečerni igrani film pa film Zbudi me v režiji Marka Šantića.

Kot je pred podelitvijo nagrad dejal direktor FSF Bojan Labović, je letos "dokumentarni film na pohodu" in prihaja tja, kamor spada, potem ko je bil dolgo zapostavljen. Delo režiserja Tomaža Groma z naslovom Ne misli, da bo kdaj mimo je po besedah žirije povsem samosvoj film z močnim emotivnim nabojem, ki zahteva prisotnega gledalca, eksperimentalen in enigmatičen, a hkrati subtilen, iskren in asociativno odprt.

Kamera povsod odkriva nove zgodbe in v banalnosti vsakdana najde poezijo, je podelitev vesne obrazložila strokovna žirija za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme, ki so jo sestavljali Naško Križnar, Vladimir Šojat in Dušan Kastelic. "Film kot ritual, kot nuja, ki bolečino pretvarja v lepoto," so še zapisali o filmu Ne misli, ki je nastal v produkciji Špele Trošt oz. Zavoda Sploh. Grom je prejel tudi vesno za najboljšo izvirno glasbo.

Omenjena žirija je sicer pregledala 43 filmov in po besedah predsednika Križnarja so bili najbolj kakovostni dokumentarci, veliko slabše pa so se odrezali eksperimentalni in animirani. Tudi med filmi, ki jih je obravnavala žirija za celovečerne filme, v kateri so bile Ana Šturm, Andrina Mračnikar in Anuša Kodelja, so prevladovali dokumentarci.

Zbudi me v režiji Marka Šantića obravnava aktualno tematiko in zavzame jasno stališče, je poudarila žirija za celovečerne filme. Film v produkciji Danijela Hočevarja in Zale Opara (Vertigo) skozi perspektivo izgube spomina odpira prostor za premislek o sovraštvu, nestrpnosti in nacionalizmu. "Pogumen in za današnji čas še kako relevanten film, ki o nasilju spregovori, ne da bi ga sam reproduciral v podobi," še piše v obrazložitvi.

Zbudi me je dobil tudi vesne za najboljši scenarij, ki so ga napisali Marko Šantić, Goran Vojnović in Sara Hribar, za najboljšo glavno moško vlogo, ki jo je odigral Jure Henigman, za najboljšo stransko moško vlogo, prejel jo je Jurij Drevenšek, in za najboljšo masko, ki jo je prejela Lija Ivančič. Film je sicer nastajal skoraj osem let, je pojasnil režiser in poudaril, da je bilo to eno najtežjih obdobij za slovenski film, zaradi covida-19 in zaradi težav pri financiranju filmskega sklada.

To so vsi prejemniki letošnjih vesen:

vesna za najboljši celovečerni film: Ne misli, da bo kdaj mimo

Režija: Tomaž Grom

Produkcija: Špela Trošt (Zavod Sploh)

vesna za najboljši celovečerni igrani film: Zbudi me

Režija: Marko Šantić

Produkcija: Danijel Hočevar, Zala Opara (Vertigo)

vesna za najboljšo režijo: Ivan Gergolet za film Mož brez krivde

vesna za najboljši scenarij: Marko Šantić, Goran Vojnović in Sara Hribar za film Zbudi me

vesna za najboljšo glavno žensko vlogo: Diana Kolenc za vlogo Lare v filmu Opazovanje

vesna za najboljšo glavno moško vlogo: Jure Henigman za vlogo Roka v filmu Zbudi me

vesna za najboljšo stransko žensko vlogo: Vesna Pernarčič za vlogo Špele v filmu Vzornik

vesna za najboljšo stransko moško vlogo: Jurij Drevenšek za vlogo Damjana v filmu Zbudi me

vesna za najboljšo fotografijo: Marko Brdarza za film Varen kraj

vesna za najboljšo izvirno glasbo: Tomaž Grom za film Ne misli, da bo kdaj mimo

vesna za najboljšo montažo: Sara Gjergek za film Duhovnica

vesna za najboljšo scenografijo: Špela Jelovčan in Vasja Kokelj za film Opazovanje

vesna za najboljšo kostumografijo: Katarina Šavs za film Vzornik

vesna za najboljšo masko: Lija Ivančič za film Zbudi me

vesna za najboljši zvok: Julij Zornik in Igor Popovski za film Opazovanje

vesna za najboljšo manjšinsko koprodukcijo: Varen kraj

Režija Juraj Lerotić

vesna za najboljši dokumentarni film: Telo

Režija Petra Seliškar

Produkcija Petra Seliškar (Petra Pan film)

vesna za najboljši kratki igrani film: Kako sem se naučila obešati perilo

Režija Barbara Zemljič

Produkcija Klemen Dvornik (Filmservis)

vesna za najboljši animirani film: Borbike

Režija Nika Jurman

Produkcija Nika Jurman

vesna za najboljši študijski film: Alenka

Režija Kristian Bernard Irgl

Produkcija Jožica Šmid (UL AGRFT)

vesna za posebne dosežke: Pero

Režija Damjan Kozole

vesna za posebne dosežke: Zemlja

Režija Alex Cvetkov

vesna za najboljši film po izboru občinstva: Duhovnica

Režija Maja Prettner

Produkcija Boštjan Virc, Nataša Vugrinec (Studio Virc)