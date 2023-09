Filmski festival v Benetkah je v polnem teku. Zvrstilo se je že nekaj premier, stavka igralcev in scenaristov v Hollywoodu pa je dodobra oklestila prisotnost zvezdnikov na rdeči preprogi. Tako na primer ni bilo Emme Stone in Bradleyja Cooperja, se je pa premiere filma Ferrari udeležil Adam Driver, ki je izrazil solidarnost s stavkajočimi.

V nedeljo so v Benetkah premierno prikazali film Davida Fincherja The Killer. V Netflixovem filmu je v vlogi hladnokrvnega morilca zaigral nemško-irski igralec Michael Fassbender. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je bil film v Benetkah toplo sprejet. Tako Fassbender kot njegova soigralka Tilda Swinton se zaradi stavke v Hollywoodu nista mogla udeležiti premiere na festivalu.

Fincher je tudi sicer tesno povezan z Netflixom, eno glavnih tarč stavke, saj je bil Netflix tudi producent njegovih televizijskih serij House of Cards in Mindhunter. "Razumem obe strani. Mislim, da je vse, kar lahko storimo, da ju spodbudimo k pogovoru," je povedal režiser.

Denis Podalydes, Cedric Kahn in Jonathan Cohen na 80. beneškem filmskem festivalu Foto: Profimedia

V soboto so prikazali film Maestro, v katerem se je Bradley Cooper, ki se podpisuje tudi pod režijo, prelevil v legendarnega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina. Cooperjevo preobrazbo v Bernsteina so kritiki na filmskem festivalu v Benetkah opisali kot "srhljivo natančno", prav tako naj bi bila nadvse prepričljiva Carey Mulligan kot Bernsteinova žena Felicia. Tudi Mulliganove sicer ni bilo v Benetke.

Drama Poor Things požela več kot deset minut stoječih ovacij

V petek je premiero doživela drama Yorgosa Lanthimosa Poor Things, ki je požela deset minut in 37 sekund stoječih ovacij. V glavni vlogi je zaigrala oskarjevka Emma Stone, ki je med drugim zaigrala v filmih Dežela La La in Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti. Scenarij je po istoimenskem romanu Alasdaira Graya iz leta 1992 priredil Tony McNamara.

Po poročanju revije Variety je navdušeno občinstvo skandiralo: "Genialno! Ljubimo te, Yorgos!"Kritiki so film že razglasili za najboljši film leta. Medtem ko se je Lanthimos udeležil svetovne premiere filma, so igralci, med njimi Mark Ruffalo, Willem Dafoe in Jerrod Carmichael, zaradi stavke ostali doma.

Orlando Vauthier, Souheila Yacoub, Stefan Crepon, Denis Podalydes, Cedric Kahn, Jonathan Cohen in Olivier Delbosc Foto: Profimedia

Zunaj konkurence so prikazali tudi film Romana Polanskega The Palace. Film, ki se dogaja v švicarskem hotelu na silvestrovo 1999 in v katerem igrata Mickey Rourke in John Cleese, je bil deležen slabih kritik. Več kritikov je zavrnilo trditve, da so bili do režiserja ostri zaradi njegove osebne zgodovine, povezane z obtožbami zaradi posilstva, in vztrajalo, da je to najslabši film, kar jih je kadarkoli posnel. Polanskega na festival ni bilo.

V četrtek premiero doživel film o Ferrariju

V četrtek je premiero doživel biografski film o Ferrariju režiserja Michaela Manna z Adamom Driverjem v glavni vlogi. Adam Driver je eden od hollywoodskih igralcev, ki se je ob dovoljenju sindikata med stavko lahko udeležil festivala in je v Benetkah poskrbel za nekaj blišča.

Kljub slovesnemu vzdušju pa se ni izognil komentarju trenutnih razmer v Hollywoodu. "Zakaj lahko manjše distribucijske hiše, kot sta Neon in STX International, izpolnijo zahteve ceha filmskih igralcev, velika podjetja, kot sta Netflix in Amazon, pa tega ne morejo?" je dejal in izrazil solidarnost s stavkajočimi.