Meryl Streep podrla lasten rekord

Meryl Streep je ob ponedeljkovi razglasitvi nominacij za zlati globus podrla lasten rekord kot največkrat nominirana igralka v zgodovini teh nagrad. Prejela je nominacijo za stransko vlogo v komični seriji Only Murders in the Building, kar je 33. nominacija za zlati globus v njeni karieri.

V konkurenci za 81. zlate globuse, ki jih bodo podelili 7. januarja v Los Angelesu, se je 74-letna Meryl Streep znašla skupaj z igralkami Elizabeth Debicki iz serije Krona, Abby Elliott (The Bear), Christino Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Nasledstvo) in Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Streep v seriji Only Murders in the Building nastopa s Steveom Martinom, Martinom Shortom in Seleno Gomez. V njej upodablja igralko Loretto Durkin, ki je igrala v muzikalu Oliverja Putnama in v tretji sezoni skupaj z njim sodeluje pri iskanju morilcev.

Do zdaj je osvojila osem zlatih globusov

Od skupno 33 nominacij za zlate globuse, ki jih je Meryl Streep prejela v svoji karieri, so bile štiri nominacije za televizijske projekte, nagrado pa je osvojila osemkrat. Prvi zlati globus je prejela leta 1980 za film Kramer proti Kramerju.

Leta 2017 je prejela tudi posebno nagrado Cecil B. DeMille, ki jo na zlatih globusih podeljujejo za izjemne dosežke v filmu. Poleg tega je igralka z največ nominacijami za oskarje. Ameriška filmska akademija jo je za najbolj prestižno nagrado nominirala 21-krat, dobila pa jo je trikrat. Prejela je tudi nagrado Britanske filmske akademije bafta, zlatega medveda na festivalu v Berlinu in nagrado za najboljšo igralko na festivalu v Cannesu.

