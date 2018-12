Macaulay Culkin znova posnel legendarne prizore iz filma Sam doma #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

December ni popoln brez filmov Sam doma in letos se je k temu končno pridružil še zvezdnik filma, Macaulay Culkin. Za Google je poustvaril najbolj ikonične prizore iz filma, ki so do zadnje podrobnosti enake kot v izvirniku. Le z eno razliko: tehnologijo.