Legendarna MTV-jeva serija se vrača na male ekrane

Televizijska hiša MTV je med sinočnjo podelitvijo nagrad VMA potrdila govorice: legendarna resničnostna serija The Hills se vrača z novimi epizodami in staro zasedbo. Tokrat bo nosila ime The Hills: New Beginnings (Hollywoodski griči: Novi začetki, op. p.). Že prvotna serija The Hills je bila nadaljevanje uspešnega šova Laguna Beach, ki so ga predvajali med letoma 2004 in 2006.

Naslednja štiri leta je bila serija The Hills izjemno priljubljena, saj je spremljala dramatično življenje mladostnikov iz Los Angelesa, ki so odraščali v hollywoodskih gričih. Osrednji lik, okoli katerega se je vrtela celotna zgodba, je bila prvih pet sezon Lauren Conrad, ki pa se novi, obujeni seriji ne bo pridružila.

Sodelovanje sta poleg nje zavrnili še njena prijateljica Lo Bosworth in Kristin Cavallari, ki je naslednila Lauren v šesti, finalni sezoni. Kristin je letos namreč dobila svojo serijo Very Cavallari na programu E!.

Lauren Conrad je po seriji The Hills postala uspešna podjetnica, oblikovalka in avtorica. Foto: Getty Images

Stara zasedba s tremi novimi imeni

Se bodo pa vrnili vsi preostali: Heidi Montag, njen mož Spencer Pratt, njegova sestra Stephanie Pratt, Audrina Patridge, Justin Bobby, Whitney Port in Jason Wahler, producenti pa so razkrili, da se jim bodo pridružile še dve znani blogerki in ena zvezdnica. Njihovih imen še niso želeli razkriti.

Nadaljevanje se bo osredotočalo na odraslo življenje zvezdnikov, njihovo karirero, otroke in prijatelje. V prvem napovedniku, ki ga spremlja predelava pesmi Unwritten Natashe Bedingfield, kultne tematske pesmi originalne serije, Stephanie Pratt reče: "Kot da vsi odraščamo. Čudno je."

Premiero so napovedali za leto 2019.

