Konec filmske kariere za Cameron Diaz?

Plavolasa igralka je po zatrjevanju njene cehovske kolegice in prijateljice igranje obesila na klin, saj se želi posvetiti družini.

Foto: Reuters

Danes 45-letna Cameron Diaz, ki jo je med zvezde izstrelila vloga v komediji Maska, v kateri je zaigrala ob Jimu Carreyju, ne bo več igrala. Tako trdi njena prijateljica igralka Selma Blair, s katero sta skupaj igrali v filmu To sladko bitje (The Sweetest Thing).

"Pred kratkim sva se srečali na kosilu in se pogovarjali o tem filmu. Jaz bi z veseljem posnela nadaljevanje, a se je Cameron upokojila. Pravi, da ima dovolj," je Blair izjavila po poročanju Vanity Faira in dodala, da ji po tako dolgi in bogati karieri pravzaprav ni treba več igrati: "Ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se vrnila."

Zadnji film, v katerem se je pojavila Cameron Diaz, je bila priredba muzikala Annie iz leta 2014. Medtem pa se je iz igralke prelevila v svetovalko za življenjski slog, izdala je knjigo o zdravem življenju in skrbi za telo, ob tem pa ima tudi spletni portal z vegetarijanskimi recepti, nasveti za vadbo joge in podobnim.