Končala se je stavka hollywoodskih igralcev

Sindikat ameriških filmskih in televizijskih igralcev SAG-AFTRA je s filmskimi in televizijskimi studii dosegel dogovor o novi kolektivni pogodbi, s čimer se je stavka končala. Dogovor morajo sicer potrditi še člani sindikata, ki so stavkali skupaj 118 dni.

Okrog 160 tisoč igralcev se je v ZDA 14. julija pridružilo stavki scenaristov, ki se je medtem po dogovoru med njihovim sindikatom in delodajalci končala 27. septembra. To je bila nekaj časa prva skupna stavka igralcev in scenaristov v več kot 60 letih.

Studijska produkcija se po koncu stavke scenaristov ni obnovila, ker se je stavka igralcev, ki so zahtevali podobno kot scenaristi, nadaljevala in izgube so bile po nepotrebnem večje. Poleg višjih kompenzacij za delo in predvajanje pretočnih vsebin so oboji zahtevali tudi ureditev pogodb glede na naraščanje uporabe umetne inteligence.

Foto: Reuters

Igralci naj bi izposlovali za sedem odstotkov višje plače v kolektivni pogodbi, ki bo veljala tri leta, kar je dva odstotka več, kot je uspelo scenaristom. Druge podrobnosti dogovora o kolektivni pogodbi za zdaj še niso znane.

