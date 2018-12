Ko mož vse svoje skrivnosti odnese s seboj v grob

Jamestown

Igralska zasedba in snemalna ekipa serije Jamestown je bila nominirana za sedem baft in dve tudi prejela, vrh ledene gore pa predstavljata še prejet emmy in nominacija za to nagrado.

Virginija leta 1619: britanska kolonija Jamestown se, tako se vsaj zdi, nahaja na robu sveta. Dvanajst let je tam živelo izključno moško prebivalstvo, zdaj pa naselbina doživi pretres ob prihodu prvih žensk v to čudovito divjino.

Med njimi so tudi Alice, Verity in Jocelyn. Prepletajoče se zgodbe spremljajo te hrupne nove prišleke, ki povzročijo takojšne posledice v svetu ljubezni, poželenja, moči in preživetja.

Ko ljubezenski trikotniki, ostra rivalstva in velika tekmovalnost povzročijo nasprotja med prebivalci, se morajo ti zanesti na skupno odločno voljo po preživetju in uspešnem življenju.

Gospa Wilson

Premierno od ponedeljka, 28. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: All3Media

Ta ganljiva drama v treh delih je zasnovana po navdihu spominov Alison Wilson, babice igralke in dobitnice zlatega globusa Ruth Wilson, ter del Tima Crooka o Alexandru Wilsonu.

Leto 1963. Alison Wilson ob prihodu domov najde svojega moža Alexandra mrtvega. Kmalu zatem se na njenih vratih nepričakovano pojavi ženska, ki se izdaja za Alecovo "resnično ženo".

Alison se poda na raziskovalno misijo, da bi odkrila, kdo je bil v resnici njen mož, toda hitro postane jasno, da je Alec svoje skrivnosti – od njune romance v času vojne, ko je delal za tajno službo, do skrivnostnega obdobja v Indiji – odnesel v grob.

Alison hrepeni po resnici, medtem pa njena odkritja ogrožajo njen skrbno oblikovani svet.

Lightfields

Premierno od ponedeljka, 21. januarja, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 5 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Številni člani igralske zasedbe serije so nastopili v drugih uspešnicah programa Epic Drama, kot so Endeavour, Borgia, Murdochove skrivnosti in Mušketirji, režiser Damon Thomas pa je najbolj znan po svojem delu pri serijah Penny Dreadful, Ubij Eve in Mularija.

Leta 1944 se mlada evakuiranka pridruži družini Felwood na kmetiji Lightfields, da bi po svojih močeh pomagala med vojno.

Po tragediji je bila hiša zapuščena, njena zgodovina pa je počasi zbledela iz spomina. Skozi leta vsi, ki živijo v Lightfieldsu, čutijo žalost skrivnostnega duha.

Vprašanja ostanejo neodgovorjena, resnica ostane prikrita in pravici ni zadoščeno, dokler se nekega dne ne vrne družina Felwood.

Endeavour

Premierno od petka, 11. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 5. │ Št. epizod: 5 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Peta sezona serije Endeavour se je izkazala za eno najbolje ocenjenih sezon doslej, pri čemer so si posebno pohvalo prislužili pisci scenarija in igralski nastopi glavnih igralcev Shauna Evansa in Rogerja Allama.

Poletje ljubezni iz leta 1967 je le še bled spomin. Temni oblaki se zgrinjajo tako doma kot na tujem, ko se po skoraj 100 letih konča zgodovina oxfordske policije.

Dogajanje pete sezone je postavljeno v leto 1968, ko Morse končno opravi izpite za narednika, oxfordska policija pa se združi v policijsko enoto Thames Valley, kar povzroči negotovost pri vseh v Cowleyju.

Kljub vrnitvi Joan Thursday v Oxford ostaja veliko nerazrešenega glede njenega izginotja leto prej in Endeavourjeve nepričakovane snubitve.

Kuha se huda nevihta, ki bi utegnila razdejati tako poklicna kot zasebna življenja detektiva narednika Endeavourja Morsa in oxfordskih policistov.