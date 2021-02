Kljub pandemiji bodo podelili zlate globuse, vendar še ne vedo, kako

Podelitev zlatih globusov bosta spet vodili komičarki in igralki Tina Fey in Amy Poehler.

Pandemija koronavirusa je zavlekla newyorško objavo nominacij zlatih globusov, ki bodo podeljeni 28. februarja v Hollywoodu, vendar še ne vedo, v kakšni obliki, znano je le, da bo del podelitve potekal virtualno. Že četrtič jo bosta vodili komičarki in igralki Tina Fey in Amy Poehler.

Največ nominacij je letos pobrala platforma za predvajanje vsebin na internetu Netflix, in sicer kar 42 nominacij, medtem ko jih je lani dobila 17. K večji gledanosti in priljubljenosti njihovih serij je lani najbrž pripomogla pandemija koronavirusa, ki je Netflix tudi spodbudila, da bo proizvodnji videovsebin letos namenil okrog 19 milijard dolarjev.

Gary Oldman in Amanda Seyfried v Manku. Foto: IMDb

Med filmu dobro kaže Manku, med serijami Kroni

Netflixova produkta, ki sta prejela največ nominacij (po šest), sta film Mank in televizijska serija Krona. Mank je dobil nominacije za najboljši dramski film, najboljšo moško glavno vlogo (Gary Oldman), režijo (David Fincher), najboljšo stransko žensko vlogo (Amanda Seyfried) in najboljšo glasbo ter najboljši scenarij, ki ga je napisal pred svojo smrtjo leta 2003 režiserjev oče Jack Fincher.

Poleg Manka so nominacijo za najboljšo filmsko dramo dobili "The Father", "The Trial of the Chicago 7", "Nomadland" in "Promising Young Woman".

V kategoriji najboljših glasbenih filmov ali komedij pa se za zlati globus potegujejo "Borat Subsequent Moviefilm", "Hamilton", "Music", "Palm Springs" in "The Prom". V kategoriji najboljše televizijske drame pa se za zlati globus potegujejo "Ratched", Krona, "Lovecraft Country," Ozark in "The Mandalorian".

Chadwick Boseman v filmu Ma Rainey's Black Bottom. Foto: IMDb

Posthumno nominiran tudi "črni panter", Chadwick Boseman

Za zlati globus v kategoriji glavnih ženskih dramskih filmskih vlog so nominirane Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("United States vs. Billie Holiday"), Vanesa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland") in Carey Mulligan ("Promising Young Woman").

Za moške glavne vloge pa Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Tahar Rahim ("The Mauritanian") in Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), ki je lani izgubil boj za rakom na črevesju. Chadwicka se bomo najbolje spominjali po vlogi superjunaka Črnega panterja v istoimenskem filmu.

V kategoriji glasbenih filmov in komedij so za glavne ženske vloge nominirane Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm"), Kate Hudson ("Music"), Michelle Pfeiffer ("French Exit"), Rosamund Pike ("I Care A Lot") in Anya Taylor Joy ("Emma"). Pri moških pa Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm"), James Corden ("The Prom"), Andy Samberg ("Palm Springs"), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) in Dev Patel ("The Personal Histoy of David Copperfield").

Olivia Coleman v nadvse priljubljeni seriji Krona. Foto: IMDb

Veliko nominacij prejele "kraljeve serije"

Po številu nominacij se je najbolje obnesla Netflixova serija o britanski kraljevi družini Krona, ki spremlja zgodovino kraljice Elizabete II. Med šestimi nominacijami so glavni igralci Olivia Coleman, Emma Corin in Josh O'Connor ter Gillian Anderson in Helena Bonham Carter za stranski vlogi.

Komična serija televizije Hulu o ruski cesarici Katarini Veliki "The Great" je dobila nominacije za najboljšo glasbeno televizijsko oddajo ali komedijo, na nagrado pa računata glavna igralca Elle Fanning in Nicholas Hoult. Serija Bridgerton, ki je prav tako povezana s kronanimi glavami, pa ni dobila nobene nominacije, čeprav je precej popularna.

Podjetje POP TV si je v okvirju Viacoma in izključno po zaslugi kanadske komične serije "Schitt's Creek" pridobilo pet nominacij. Omenjena serija je lani pobrala vseh pet nagrad v kategoriji komičnih serij na podelitvi televizijskih nagrad emmy. Nominacije so tudi tokrat dobili igralci Catherine O'Hara, Eugene Levy, Annie Murphy in Daniel Levy.

TV-pionir Norman Lear bo za življenjsko delo prejel nagrado Carol Burnett, igralka in aktivistka Jane Fonda pa bo dobila nagrado Cecil B. DeMille za izjemen prispevek k filmski industriji.

