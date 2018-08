Kdo skrbi za osirotele kenguruje? #foto

Pod isto streho s plenilcem (Predator Pets)

Premierno od ponedeljka, 10. septembra, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: Cineflix

Medtem ko jih večina vidi kot skrajneže, si na tisoče ljudi po svetu lasti plenilce kot hišne ljubljenčke. Vzemite pod drobnogled katerokoli večje mesto in kmalu boste naleteli na žival, ki ne spada v tamkajšnje okolje.

Od aligatorjev do kač in volkov, medvedov, bizonov, šimpanzov in drugih živali, ti nenavadni in smrtonosni hišni ljubljenčki ponujajo adrenalinsko doživetje, kakršnega preprosto ne morete izkusiti s pudljem! In prav dejavnik nevarnosti predstavlja največjo privlačnost.

Serija Pod isto streho s plenilcem na podlagi intervjujev z lastniki, sosedi, veterinarji, živalskimi oskrbniki, mestnimi uradniki in varuhi zakona raziskuje, ali smo prestopili mejo zdravega razuma, ko smo sprejeli te divje živali v svoje domove.

Divja Brazilija (Wild Brazil)

Premierno od nedelje, 9. septembra, ob 16. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC Sudios

Brazilija je divje srce Južne Amerike, saj predstavlja dom večjemu številu živalskih vrst, kot jih živi v katerikoli drugi državi na svetu. Hkrati je to dežela skrajnosti, na katere se morajo živali prilagoditi za preživetje.

Ta serija spremlja življenja izjemne skupine živali v različnih časovnih obdobjih – od velikih poplav deževne sezone do uničujočih požarov sušnega obdobja – in na malih zaslonih pričara najbolj ikonične živalske vrste iz Brazilije na povsem svež in razburljiv način.

Operacija Ledena gora (Operation Iceberg)

Premierno od nedelje, 30. septembra, ob 16. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: BBC Sudios

Na tej prelomni odpravi se skupina vodilnih znanstvenikov bojuje s časom, da bi razkrila neznani svet ledenih gora. Ti ledeni velikani morja spadajo med najbolj osupljive naravne pojave in so morda celo ključni za razumevanje taljenja ledenih plošč.

Do zdaj ni še nobena odprava tako podrobno preučila rojstva in smrti teh ledenih gora. Ekipa bo spremljala ledeno goro vse od njenega nastanka znotraj večjega ledenika do poznejšega odloma in epskega potovanja proti odprtemu morju.

Serija raziskuje skrivnosti ledu, od oblikovanja ledenih gora do živalskih vrst, ki jim ledene gore dajejo dom. Bo ekipi uspelo najti odgovore, še preden se ledena gora prevrne ali razpade na tisoče kosov?

Kenguru Dundee (Kangaroo Dundee)

Premierno od ponedeljka, 17. septembra, ob 15. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 30 min. │ Foto: BBC Studios

Značilen prizor na 2700 kilometrov dolgi avtocesti Stuart Highway, ki vodi skozi osrčje avstralske puščave: mrtva kengurujka na cestišču, njen mladiček pa še vedno skrit v njeni vreči.

Nekdo je trdno odločen pomagati tem majhnim sirotam. Brolga je dva metra visok avstralski pustolovec z zlatim srcem in zavetiščem za kenguruje. Serija spremlja Brolgo in njegovo ekipo pomočnikov, ki pomagajo malim kengurujem, da se postavijo na noge, da bi jih pozneje lahko izpustili nazaj v divjino.

Serija Kenguru Dundee je polna prisrčnih, presenetljivih, srce parajočih in navdihujočih zgodb o posameznih kengurujih, hkrati pa ponuja izjemno redek vpogled v nenavadno biologijo in zanimivo družinsko življenje ene od najbolj karizmatičnih in nenavadnih živalskih vrst na Zemlji.