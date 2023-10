Kako sta slovenska kaskaderja snemala z največjimi hollywoodskimi zvezdami

Med najbolj gledanimi filmi zadnjih tednov je akcijski triler Plačanci 4 , novo nadaljevanje franšize, v kateri se vračajo stari akcijski zvezdniki. Tokrat se Sylvestru Stallonu med drugim pridružijo še Jason Statham, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, 50 Cent in Megan Fox. Gre za enega večjih akcijskih filmov leta, ki pa izstopa tudi zato, ker je za akcijske scene poskrbela ekipa slovenskega kaskaderskega mojstra Roka Cvetkova. Cvetkov in njegova hči Tjaša Perko, ki je bila v filmu dvojnica Megan Fox, sta nam razkrila nekaj skrivnosti iz zakulisja in snemanja.

Pri mnogih novejših akcijskih filmih, sploh superjunaških, izstopa pretirana uporaba digitalnih posebnih učinkov, zaradi katerih je vse skupaj videti manj realistično in otipljivo, gledalec pa tako težje razvije empatijo z likom oziroma mu, ko se dolge minute pretepa z negativcem, zanj ni mar. Da bi se izognili temu, zadnja leta vse več režiserjev v filme ponovno vključuje mehanske učinke in prave eksplozije, kar smo lahko denimo videli letos v Johnu Wicku 4, Misiji: Nemogoče – Maščevanje, 1. del, Hitrih in drznih X in pa zdaj v Plačancih 4. Ampak medtem ko lahko z digitalnimi posebnimi učinki animatorji naredijo karkoli iz udobja svojih pisarn, je pri fizičnih posebnih učinkih delo precej bolj naporno, nevarno in, no, fizično.

Skrivnosti kaskaderske obrti

Snemanje Plačancev 4 je potekalo več mesecev na lokacijah v Londonu, Grčiji in Bolgariji. Rok Cvetkov je bil pri tem vodja kaskaderjev (angl. stunt coordinator), kar pomeni, da je bil odgovoren za zasnovo in izvedbo vseh akcijskih scen v filmu, izbral pa je tudi celotno ekipo kaskaderjev, ki so sodelovali v pretepih, lovu z motorji, strelskih obračunih, avtomobilskih vragolijah in številnih eksplozijah.

Cvetkov ima v spletnem portalu filmskih ustvarjalcev IMDb navedenih precej več kot sto kaskaderskih referenc, ki segajo do začetka osemdesetih in vključujejo tako slovenske filme, kot je Deseti brat, kakor tudi ameriške, evropske in celo azijske produkcije. Med najbolj odmevnimi je celo oskarjevski Schindlerjev seznam, kot vodja kaskaderjev pa je sodeloval tudi pri večjih produkcijah, med drugim Varuj mi ženo ter serijah Jack Ryan in McMafia.

Rok Cvetkov: Producenti so mi zaupali 100-milijonski film, in če bi naredil en kiks, bi to pomenilo, da vsa ekipa ne more delati.

Plačanci 4 ima dve večji akcijski sceni – prva se odvija v vojaški bazi v Libiji, druga pa na krovu manjše letalonosilke, obe vključujeta veliko streljanja, zabadanja, pretepov, divjanja z motocikli (da, tudi na ladji) in eksplozij, prva pa še lovljenje z avtomobili in vojaškimi vozili. Obe je zasnoval in izvedel Cvetkov s svojo ekipo. "Jaz najprej naredim koreografijo s kaskaderji in potem ponovimo isto z igralci, ampak bolj nežno. V montaži nato sestavijo sliko in skenirajo obraze na kaskaderje, da se ne opazi," razloži potek dela.

Jason Statham, Tony Jaa in Iko Uwais so znani po tem, da se sami lotevajo kaskaderskih podvigov, vendar Cvetko razloži, da ni povsem tako. "Ti zvezdniki, kot je Statham, so sami naredili kakšnih deset odstotkov, preostalo, kar vidite na platnu, so kaskaderji. Izjema je Tony Jaa, ki je začel kot kaskader in se to vidi." Pa se je kdo od njih vmešaval v delo? "Ne, Tony je tudi režiser, ampak ni ne meni ne režiserju razlagal, kaj naj počneva. Nekateri so imeli svoje predloge glede izvedbe, ampak vedno na koncu obvelja moja odločitev, ker sem jaz odgovoren za izvedbo in tudi varnost."

Covid-19 in neupravičene obtožbe glede rasizma

To je bil največji projekt, ki se ga je Cvetkov lotil kot vodja kaskaderjev, a je z rezultatom zelo zadovoljen: "Producenti so mi zaupali 100-milijonski film, in če bi naredil en kiks, bi to pomenilo, da vsa ekipa ne more delati, kar znatno poveča stroške, jaz pa sem odgovoren za to. Ampak nam je uspelo," si zadovoljno oddahne.

Foto: Mediaspeed

Že tako veliko odgovornost je še potenciralo dejstvo, da je snemanje potekalo v času pandemije, ki je dodatno poostrila varnostne razmere in obenem zaradi bolezni zmanjšala število razpoložljivih kaskaderjev. "Ker nam je manjkalo kaskaderjev, smo uporabljali ene in iste, zato ima toliko vojakov maske in rute. To je bilo res naporno in takrat je bila moja največja želja končati film."

Še bolj naporna je včasih lahko politika in komunikacija, saj je med snemanjem skorajda prišlo do incidenta. Cvetkovu in ekipi namreč niso natančno sporočili vseh imen igralcev, ki potrebujejo kaskaderje, težava je nastala pri Curtisu Jacksonu, bolje znanem pod raperskim vzdevkom 50 Cent. Cvetkov namreč v že tako okrnjeni ekipi ni imel temnopoltega kaskaderja s podobno višino in fizionomijo.

Težavo je rešil tako, da je uporabil belopoltega kaskaderja, ki je čez obraz nosil silikonsko masko, preostale dele telesa pa so mu namazali s temnimi ličili. Čez masko so nato v poprodukciji nalepili Jacksonov obraz, ampak tega niso vsi dobro sprejeli. "V Hollywoodu je problem, ker mora biti dvojnik temnopoltega igralca tudi temnopolt, ampak to je težko izvesti. Producenti so znoreli, rekli so mi, da sem rasist, in grozili s tožbami, ampak dejansko ni šlo drugače in rezultat je tak, kot mora biti."

Tjaša Perko: Megan Fox je diva, kar je čisto v redu, ampak je bilo z njo nekoliko težje sodelovati. "Megan Fox je diva, kar je čisto v redu, ampak je bilo z njo nekoliko težje sodelovati. Ona ne mara delati akcijskih prizorov in je tudi ni zanimalo, da bi jo naučila delati koreografije." Perkova ima že več let kaskaderskih izkušenj, med drugim je bila v filmu Varuj mi ženo tudi dvojnica Salme Hayek, o kateri ima bistveno boljše mnenje. "Salma je bolj odprta, rada se uči koreografije, sploh kadar gre za pretepe. Zdela se mi je taka naša, balkanska ženska."

Izgubljeno v montaži

Čeprav sta zadovoljna z opravljenim delom, pa sta tako Cvetkov kot Perkova nekoliko razočarana nad nekaterimi vidiki končanega filma. Tudi v recenziji filma na Siol.net smo zapisali, da so akcijski prizori "pogosto posneti s preveč tresočo kamero in preštevilnimi rezi, ki jih oropajo kinetičnosti in dinamike", s čimer se Cvetkov strinja. "Če bi sam to zmontiral, bi bilo bolje. A pri filmu me najbolj zanima, kako je videti moje delo, in s tem sem zadovoljen, celo The Hollywood Reporter me je pohvalil." Pregled recenzij pokaže, da ta hollywoodski časopis ne omenja akcije (se pa strinja glede kaotične montaže), zato pa je v še bolj vplivnem Varietyju akcija označena kot "dovolj neutrudna in kinetična".

Perko najbolj pogreša manjkajoče akcijske koreografije, ki jih je posnela in ki so izpadle iz filma, ker Megan Fox ni želela posneti svojega dela. "Malo sem bila presenečena, da v filmu manjkata dva pretepa, kot sem izvedela, preprosto zato, ker Megan Fox ni prišla na snemanje. Pri scenah, ki so posnete od strani, bi se moralo videti njen obraz, tako da bi morala nekatere stvari izvesti tudi sama. Tudi režiser se je čudil temu. Kot član ekipe sicer ne izveš vsega, ampak slišiš pa govorice."

Poleg kaskaderske vloge je imela Perkova tudi manjšo igralsko vlogo kot žena libijskega generala v otvoritveni sceni, vendar je več scen iz te vloge prav tako pristalo na tleh montaže. Pri tem jo jezi, da manjkajo trenutki, ki jih je bilo najtežje posneti. "V filmu jo vidimo zgolj mrtvo na tleh, ampak posneli smo, kako jo ustrelijo v čelo in vržejo na tla pred njega. Te stvari so bile precej fizično zahtevne, tako da me je kar zmotilo."

Tjaša Perko najbolj pogreša manjkajoče akcijske koreografije, ki jih je posnela in ki so izpadle iz filma.

Z izjemo teh pomislekov sta s filmom precej zadovoljna, sploh z akcijo. Cvetkov, ki je že sodeloval s Stallonom in producenti pri drugem delu Plačancev, je bil tudi presenečen nad ključnim obratom v zgodbi, ki ga je dokaj šokiral, glede na zaključek pa pričakuje, da bomo videli še več. "Glede na scenarij sem mislil, da bo to Stallonov zadnji film, ampak bo najbrž naredil še peti del."

Ko Amerika pride k nam

Obe veliki akcijski sceni sta bili posneti na isti lokaciji. Cvetkov razloži: "Snemali smo v zapuščeni tovarni v Grčiji. Gospodarstvo je tam zelo šibko, tako da je na voljo veliko tovrstne infrastrukture." Tovarna je nudila dovolj prostora za akcijo, okrog pa so postavili zelene zaslone (t. i. green screen), na katere so v postprodukciji nato prilepili slike puščave oziroma morja. Grčija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška so se v zadnjih letih pridružile priljubljenima lokacijama Madžarske in Češke in Perkova je nad tem zelo navdušena. "Več ali manj snemamo v Bolgariji in Grčiji, kjer so studii, kar je super, ker pride Amerika k nam. Bi se pa veselila iti kam malo dlje, zdaj ko so otroci malo večji."

Cvetka tudi povprašam, ali podpira idejo oziroma željo Slovenskega filmskega centra, da bi tudi v Sloveniji zgradili takšen filmski studio in poskušali pritegniti mednarodne produkcije. "To zelo podpiram, ampak se bo težko zgodilo. Kdo bi se pa tega lotil? Tuji investitorji ne pridejo blizu, če država ne povrne 30 odstotkov stroškov. Tako imajo urejeno na Madžarskem in Hrvaškem, medtem ko Kanada in Grčija ponujata celo 40 odstotkov. Saj potem prek davkov in bolj izkušenih kadrov dobimo povrnjeno več kot to. Ampak to ni naloga Slovenskega filmskega centra, tega se mora lotiti ministrstvo za gospodarstvo, ker gre za gospodarsko panogo."

Namig na novo sodelovanje s Stallonom

Cvetkov in Perkova ne počivata na lovorikah, temveč se že lotevata novih projektov. Perkova sicer še ni pripravljena deliti podrobnosti, ker še nima podpisanih pogodb, Cvetkov pa omeni nekaj že posnetih filmov in serij, ki so v postprodukciji in šele prihajajo k nam. Tako je bil vodja kaskaderjev pri filmu Tin Soldier, v katerem sta v glavnih vlogah Robert De Niro in Jamie Foxx, ter pri seriji Canary Black s Kate Backinsale in pri drugi sezoni za nagrado bafta nominirane serije Odpadniški junaki, ki so jo snemali na Hrvaškem. Tudi on ne želi biti konkreten glede projektov, ki še niso dokončni, a namigne, da to sodelovanje s Stallonom ne bo zadnje, saj naj bi igralec in producent razmišljal o oživitvi enega svojih najbolj slavnih junakov. Ne smemo povedati, katerega, ampak njegovo ime se začne na R.

