Julij na HBO: vrnitev Dekline zgodbe in Russel Crowe kot ustanovitelj programa Fox News

Povratek v totalitaren Gilead, življenjska zgodba zloglasnega Rogerja Ailesa in Emma Thompson v družbi prihodnosti – vse to in še veliko več julija na programih in storitvah HBO.

SERIJE MESECA

Večkrat nagrajena priredba klasičnega romana avtorice Margaret Atwood, spremlja žensko (Elisabeth Moss), ki je prisiljena živeti kot priležnica v fundamentalistični teokratski diktaturi bližnje prihodnosti. V totalitarnem Gileadu, nekoč imenovanem Združene države Amerike, ženske nimajo nobenih pravic več. • Premiera prvih dveh epizod 3. sezone: v petek, 26. 7., ob 20. uri na HBO.* │Na HBO OD/GO si lahko ogledate prvi dve sezoni in prvih sedem epizod 3. sezone, nove epizode pa bodo tam na voljo ob četrtkih.

Po knjižni uspešnici posneta serija v sedmih delih je zgodba o Rogerju Ailesu (Russell Crowe), ustanovitelju novičarskega programa Fox News in moža, ki je v veliki meri zaslužen za vzpon sodobne republikanske stranke. Pripoved se osredotoča na zadnje desetletje, v katerem je Ailes postal dejanski strankarski voditelj iz ozadja, dotakne pa se tudi obtožb o spolnem nadlegovanju in sodne poravnave, ki so pomenile konec nesporne vladavine mreže Fox News. • Prvo epizodo serije si že lahko ogledate na HBO OD/GO, nove epizode pa bodo tam na voljo ob ponedeljkih.

Drama v šestih delih spremlja družino Lyons iz Manchestra. Njihova življenja usodno prepletejo neke noči leta 2019, potem pa zgodba pospeši v prihodnost, kjer vidimo življenje in ljubezni Lyonsovih v naslednjih 15 letih. Družba je mrzlična, hitrejša in bolj nora, prepredajo jo dogodki iz politike, tehnološke spremembe in odmev oddaljene vojne – vse to vpliva na vsakdanje življenje družine Lyons. V seriji igra dvakratna oskarjevka Emma Thompson. • Ob torkih ob 21.30 na HBO.* │ Vseh šest epizod serije že na voljo na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Ko Deanno (Melissa McCarthy) nenadoma zapusti mož, dolgoletna predana gospodinja sklene, da bo pridobila visokošolsko izobrazbo, zato se pridruži se hčeri Maddie, ki študira na kolidžu. Tam uživa v svobodi, zabavi in brezskrbnosti študentskega življenja, nazadnje pa ji uspe znova odkriti samo sebe.. • Premiera: v nedeljo, 7. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Film je na voljo tudi na HBO OD/GO.

Globoko v arktičnem oceanu kapitan nepreizkušene ameriške jedrske podmornice (Gerard Butler) združi moči z elitnim vodom mornariških tjulnjev, da bi rešili ruskega predsednika (Gary Oldman), ki ga je med državnim udarom ugrabil odpadniški general.. • Premiera: v nedeljo, 14. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Z oskarjem nagrajeni britanski režiser Steve McQueen (Lakota, Sramota, 12 let suženj) in slavna pisateljica Gillian Flynn (Ni je več) predstavljata izviren sodoben triler o kriminalu, strasti in korupciji. Ko štirje oboroženi roparji umrejo v spodletelem roparskem napadu, se njihove žene, zdaj vdove – ki razen dolgov zločinskih mož nimajo nič skupnega – odločijo vzeti usodo v svoje roke. • Premiera: v nedeljo, 21. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235