Johnny Depp na Madžarskem snema nov film #video

Johnny Depp se je 25 let po filmu Pogumni (The Brave), svojem režiserskem prvencu, spet lotil filmske režije. Tokrat snema film Modi o italijanskem umetniku Amadeu Modiglianiju, razvpitem slikarju in kiparju, ki je ustvarjal predvsem v Franciji in tam zaslovel s prelomnim modernim slogom portretov in aktov. Živel je težko življenje, zaznamovano z alkoholom in finančnimi težavami, in leta 1920, pri 35 letih, umrl za tuberkuloznim meningitisom.

Depp svoj novi film snema v Budimpešti, kjer so ga ujeli med razlaganjem enega od prizorov:

Modiglianija v Deppovem filmu igra italijanski igralec Riccardo Scamarcio. Italijanska igralka Luisa Ranieri medtem igra Rosalie, lastnico italijanske kavarne v Parizu, ki je bila ena od Modiglianijevih modelov, zanj pa je ob neprestanih težavah z alkoholom in financami tudi ves čas skrbela.

V filmu igra tudi Al Pacino, ki mu je Depp dodelil vlogo mednarodnega zbiratelja umetnin Maurica Gangnata, igralsko zasedbo sestavljajo še Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Benjamin Lavernhe in Sally Phillips.

