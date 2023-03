John Travolta na Oskarjih komaj zadržal solze #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Oskarjih se vsako leto poklonijo filmskim ustvarjalcem, ki so umrli v preteklem letu. Letos je ta del napovedal igralec John Travolta, ki je ob tem komaj zadržal solze.

Travolta, ki so ga premagovala čustva, je v zadnjem letu namreč izgubil dve bližnji prijateljici, ki so ju omenili v tem delu podelitve. Avgusta lani je umrla Olivia Newton-John, s katero je igral in pel v filmu Briljantina, nekaj mesecev pozneje, decembra, pa je umrla Kirstie Alley, s katero je igral v trilogiji komedij Poglej, kdo se oglaša.

Tako kot je tradicionalen oskarjevski del v spomin umrlim, pa je tradicionalno tudi ogorčenje gledalcev, na koga vse so v prispevku pozabili. Na to je že vnaprej opozoril voditelj Jimmy Kimmel, ko je v šali dejal, naj filmski akademiji pošljejo SMS vsi, ki mislijo, da bi morali omeniti Roberta Blaka, igralca, ki je umrl prejšnji teden in ki mu je po tem, ko je bil osumljen umora žene, Hollywood obrnil hrbet.

Omenili niso niti nekaterih precej manj spornih imen. Tako v montaži, ki jo je z glasbo pospremil Lenny Kravitz, ni bilo igralke Anne Heche, umanjkala sta igralca Paul Sorvino in Tony Sirico, prav tako mlada južnoafriška igralka Charlbi Dean, zvezda filma Trikotnik žalosti, ki je bil nominiran v več kategorijah.

