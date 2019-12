Je to najslabši film iztekajočega se desetletja?

Kultni muzikal Cats (Mačke, op. p.) je na svetovnih platnih doživel svojo filmsko adaptacijo. Kljub nestrpnemu pričakovanju širšega občinstva pa so poznavalci kinematografije film popolnoma raztrgali, saj je večina kritik negativnih. Prve ocene filma pa so tudi precej slabe.

Ko je prvi napovednik za omenjeni film julija na spletu doživel svojo premiero, mnenja niso bila ravno pozitivna. Večina komentarjev je namreč izpostavila slabo kakovost oziroma pretirano uporabo tehnologije CGI (računalniško ustvarjena grafika, op. p.), ki po mnenju gledalcev preveč izstopa in zato popolnoma uniči "čar" zgodbe.

Grozljivo in zastrašujoče

"Videl sem že veliko grozljivk, ampak tole je pa na drugi ravni grozljivega," je samo eden izmed številnih komentarjev, ki so pod omenjenim napovednikom. Njegovemu mnenju se pridružuje tudi uporabnik Kevin Muller, ki je pod napovednik, dolg dve minuti in pol, napisal naslednje:

"Film sem si ogledal včeraj zvečer. Je epski spodrsljaj na vsaki ravni. Razumem, kaj je režiser poskušal narediti, ampak mu res ni uspelo. V bistvu je ciljal na živo adaptacijo risanega muzikala. Moral bi ubrati pot animacije z uporabo slavnih glasov. Bilo bi veliko bolje od tega, kar je zdaj. Ne samo, da je film zastrašujoč, ampak tudi čuden in slabo narejen," je zapisal in nadaljeval, da posebni učinki v filmu ne delujejo, še posebej pa ne v trenutkih, ko se igralci premikajo. "Celotna stvar je videti kot slabo narejen znanstvenofantastični film iz devetdesetih let," je dejal.

Filmu ne pomaga niti bogata igralska zasedba

V filmu, ki je nastal izpod taktirko z oskarjem nagrajenega angleškega režiserja Toma Hooperja, ki je mimogrede režiral tudi izjemno uspešno filmsko adaptacijo muzikala Les Misérables (2012), nastopa bogata zasedba tako ameriških kot britanskih igralcev. A očitno niti Kate Hudson, James Cordon, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Ian McKellen, Taylor Swift in Rebel Wilson med številnimi drugimi ne prepričajo s svojo upodobitvijo likov, da bi naredili film bolj gledljiv.

Da film res ni dober, pričajo tudi ocene na spletnih podatkovnih bazah o filmih, kot sta IMBd in Rotten Tomatos. Povprečna ocena filma na prvem je 2,7/10, na Rotten Tomatos pa celih 19 odstotkov. Niso pa samo gledalci tisti, ki jim film ni bil všeč.

Razočaranja nad filmom ne skrivajo niti filmski kritiki

Kritik Brian Lowery je za CNN sicer napisal, da film ni bil takšna katastrofa, kot so se bali nekateri oboževalci originalnega muzikala, ki ga je spisal Andrew Lloyd Webber. "Odsotnost same zgodbe bi lahko delovala v gledališki igri, ampak presedeti čez celoten film je naravnost mučen način preživljanja prostega časa za tiste, ki imamo samo eno življenje," je dejal.

Britanski časopis Telegraph je film ocenil z nič zvezdnic. Tim Robey, ki je spisal recenzijo za Mačke, je oceno podal s pojasnilom, da je film naravnost zlovešča katastrofa, od katere nihče ne pride ven neokrnjen. "Ko si film enkrat pogledaš, je edina realistična rešitev, da se pretvarjaš, kot da ga nikoli nisi pogledal," je še dejal in hkrati poudaril, da je prvič po letu 2010 kakšen film ocenil z nič zvezdicami.

Britanski Guardian pa je bil nekoliko prijaznejši in film ocenil z eno zvezdico. Peter Bradshaw, ki je za omenjeno stran napisal kritiko, med drugim pravi, da "mačke za sabo puščajo spomin, ki ga je bolje pozabiti", in "da je prav vsak moški v igralski zasedbi videti čuden". In kot je še poudaril – bizarnost filmu ne doda prav nikakršnega čara.

BBC je film ocenil z dvema zvezdicama. Kot razlaga Will Gompertz, je Hooperjev film "brez srca in duše" slaba interpretacija ikoničnega muzikala. Kot je še izpostavil, močna in slavna igralska zasedba ni dovolj, da bi rešila ta film, pri katerem "traja kar celo večnost, da se vsebinsko razvije, in ko se, mu sčasoma zmanjka prepričljivosti ali čustev".

Še nekoliko ostrejši pa je bil kritik pri Varietyju. Peter Debrudge, ki se je podpisal pod recenzijo, ocenjuje film kot stilistično zelo slabo intepretacijo muzikala, ki mu je usojeno, da postane sramotilna pika na življenjepisu sodelujočih igralcev. "Devet življenj ni dovolj, da bi igralci preživeli sramoto v tej slabo zasnovani in izvedeni priredbi Webberjevega kultnega muzikala."

Sicer pa si boste lahko film ogledali tudi v domačih kinih od 2. januarja dalje.