Je nova otroška srhljivka primerljiva z Izganjalci duhov?

Film je zgrajen kot triler in se zgleduje po zgodbah o tatinskih podvigih, kot je Oceanovih 11, saj morajo glavni junaki najprej zbrati ekipo, preučiti problem, nato pa poiskati in izvesti rešitev, pri tem pa jim zlobnež ves čas skuša zaustaviti načrte. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Grad strahov temelji na atrakciji iz Disneylanda, ki je sicer ne moremo obiskati v pariškem parku, saj je na voljo le v ZDA in Tokiu. Gre za hišo strahov, skozi katero se obiskovalec deloma sprehodi in deloma vozi z vlakcem, medtem pa se spreminja oblika sobe, slike na stenah nevarno žugajo, po hodnikih pa se podijo hologramski duhci. Film se trudi povzeti to vzdušje in skozi številne nenadne – a učinkovito napovedovane – preobrate prestrašiti gledalca, vse skupaj pa zavije v skrivnostno in pustolovsko zgodbo.

Srhljivih Oceanovih 11

Glavni junak zgodbe je astrofizik Ben, ki ga odlično upodobi oskarjevski nominiranec LaKeith Stanfield (Nož v hrbet, Zbeži!, serija Atlanta). Ta je na začetku filma v depresiji in se preživlja z vodenjem ogledov po strašljivih hišah v New Orleansu. Ko dobi povabilo, da pride s svojo (menda neuspešno) kamero za fotografiranje nadnaravnih pojavov (oz. temne energije, ker je fizik) fotografirati hišo z duhovi na obronku mesta, si obeta lahek zaslužek. Ob srečanju z lastnico Gabbie (Rosario Dawson) in njenim sinom meni, da sta si duhove zgolj predstavljala, a kmalu ugotovi, da so resnični in da jim ne bo mogel ubežati. Tako mu ne preostane drugega, kot da poskuša odkriti, kaj je te duhove tako razburilo, in skupaj z drugimi razrešiti skrivnost te srhljive hiše.

Jamie Lee Curtis se v stranski vlogi duha mogočne vedeževalke razživi in zabava. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ob boku Izganjalcev duhov?

Glede na to, da je film strašljiv IN namenjen mlajšemu občinstvu, je ključno vprašanje, kako mu uspe to združiti, saj gre za precej tanko linijo, ki so jo uspešno zvozili le redki filmi. Pogosto namreč ti filmi niso niti najmanj strašljivi (Hotel Transilvanija), ali pa res niso primerni za mlajše otroke, ne glede na to, kako dobro so narejeni (serija Stranger Things). Obstaja nekaj izjem, ki so skozi generacije dobile kultni status, denimo Izganjalci duhov, Coraline, Beetlejuice, Addamsovi in Predbožična mora. Grad strahov se po kakovosti zgodbe in vplivu na kulturo resda ne more kosati s temi naslovi, a vseeno mu uspe biti strašljiv, ne da bi zares prestrašil, predvsem skozi dinamično uporabo posebnih učinkov in nenehnega gibanja.

Režiser se pri večini zasedbe zanaša na njihove dokazane komične sposobnosti. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Te scene skušajo poustvariti doživetje obiska hiše strahov in vlakca smrti, saj spremljamo junake, ki tekajo skozi nenehno spreminjajoče se okolje, medtem ko se za njimi ali mimo njih podijo duhovi in prikazni. Kadar se akcija upočasni ali ustavi, pa kateri od raznolikih junakov postreže z opazko ali posrečenim dovtipom, ki razbije napetost in pomaga premakniti zgodbo naprej. Žal je Ben edini izmed junakov z vsaj približno razdelanim likom in zgodbovnim lokom, medtem ko se je režiser pri preostalih povečini zanašal na močne plati uveljavljenih igralcev, ki jih je dobil v zasedbo.

To posebej velja za Owena Wilsona, Dannyja DeVita, Tiffany Haddish in Jamie Lee Curtis, medtem ko je Jared Leto v vlogi antagonista skoraj tako neprepoznaven, kot je bil v Hiši Gucci, čeprav je bistveno manj markanten (ampak zadnje bo najbrž veljalo za preostanek njegove kariere). Rosario Dawson je v vlogi Gabbie še najmanj izstopajoča, predvsem ker je njen lik še najmanj razvit, vendar bo zvezdnica Mesta greha in Smrtno varen imela že prihodnji mesec priložnost popraviti vtis, ko pride v pretočno videoteko Disney+ njena serija iz Vojne zvezd, Ashoka.

Jamie Lee Curtis v vsej svoji veličini. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Grad strahov vreden ogleda?

Grad strahov bo nedvomno navdušil mlajše gledalce, ki so jim všeč strašljive vsebine, odrasli spremljevalci pa se tudi ne bodo dolgočasili. Uradna priporočljiva starost v ZDA je 13 let, v nekaterih evropskih državah pa tudi manj, a v spremstvu staršev. Starši vedo, da je ta priporočila sicer zmeraj treba vzeti z rezervo ter upoštevati okus svojega otroka in njegovo pripravljenost na ogled tovrstnih vsebin na konkreten dan. Čeprav film ponudi ravno pravo mero strašljivosti in akcije ter ima dobro zgrajeno zgodbo in vsaj en zanimiv ter odlično odigran lik, pa je končni rezultat vseeno nekoliko preveč neizrazit, da bi se Grad strahov zapisal v zgodovino ob bok Izganjalcev duhov in preostalih zgoraj navedenih klasik.