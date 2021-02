Izjemen uspeh mladega Slovenca, ki sodeluje z Netflixom #video

Kdo je 28-letni slovenski scenarist in režiser, ki je uspel prepričati Netflix, eno najbolj priljubljenih platform za ogled filmov in serij, da mu od ideje do filma, ki ga je že zdaj videlo več gledalcev kot vse slovenske filme do zdaj, pomaga z dvema milijonoma evrov?

"Vsi moji prijatelji so mrtvi," je črna komedija, pod katero se podpisuje Jan Belcl, Pragerčan, zaradi katerega bo naselje pri Slovenski Bistrici postalo znano še po čem drugem kot zgolj po železniškem vozlišču. Belclu, ki ustvarja pod mentorstvom Mitje Okorna, je uspel še en mejnik: le 4 dni po premiernem predvajanju je Netflix že naročil nadaljevanje filma.

Netflix nadaljevanje filma naročil že četrti dan po premieri

Iz kraja s tisoč prebivalci je Belcl pristal v skoraj štirimilijonski Varšavi, od tam pa ga je pot odpeljala v samo osrčje filmske scene, Hollywood. Kot pravi Belcl, je bil prihod na Poljsko zanj kulturni šok. "Pred tem še nisem bil na letalu in potem me je leta 2015 Mitja povabil, da bi bil njegov asistent. Sledili smo toku in čez par let smo se znašli v Hollywoodu, kjer smo snemali A Life in a Year. Spet sem doživel šok, tam je bil Will Smith in vsi ti zvezdniki. Zame je bilo to čisto šokantno," priznava 28-letnik.

Dolgoletni Janov vzornik in mentor Mitja Okorn je pred tedni postal prvi Slovenec, ki se je podpisal pod režijo hollywoodskega filma. "Moje sanje so bile, da posnamem film v Hollywoodu, s hollywoodskimi igralci za veliki hollywoodski studio in jaz sem to zdaj naredil. Tako, da ... Zame ni še več in več, ampak je samo dober scenarij," pojasnjuje Okorn.

Njegov film si je ogledalo najmanj deset milijonov gledalcev

In tako se mu je v rokah znašel tudi Belclov scenarij - kljub številnim preprekam in dolgoletnim iskanjem vseh potrebnih deležnikov jima je na koncu uspel veliki met - film sta prodala Netflixu, kjer so ga gledalci sprejeli za svojega. "Če bi seštel vse gledalce slovenskih filmov, je Janov film videlo v enem tednu več ljudi. Zato, ker je imel premiero v 190 državah in številke so okrog deset milijonov gledalcev najmanj," dodaja režiser Okorn.

Netflix je nadaljevanje filma naročil že četrti dan po premieri, neverjeten uspeh svojega sokrajana navdušuje tudi Pragerčane. Slovenska filmska mojstra ob tujih uspehih napovedujeta tudi domačo produkcijo - film o jugoslovanski košarkarski reprezentanci, ki je osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Polovico sredstev sta si zagotovila v hollywoodu, glede druge pa ... "Zdaj, če je slovenska država pametna, bo našla to polovico sredstev," za konec doda Okorn.