V srbskem Novem Sadu so se včeraj poslovili od enega največjih kantavtorjev z območja nekdanje Jugoslavije, legendarnega Đorđa Balaševića. Ta je v svoji bogati glasbeni zgodovini izdal kar 12 plošč, na kateri so bile mnoge uspešnice. Pesmi, ob katerih smo se smejali, jokali, se zaljubljali. A morda je najbolj pomenljiv njegov opis življenja: "Na grobu imaš datum rojstva in datum smrti. Tista črtica med njima ... no, tisto je življenje."

Ladja legendarnega panonskega mornarja je včeraj popoldan zaplula v svoj zadnji pristan. V intimi ožjega družinskega kroga so se svojci in prijatelji poslovili od 68-letnega Đorđa Balaševića. Ponarodele pesmi v njegovi 40-letni karieri kantavtorja, pesnika, igralca niso izostale ob nobeni priložnosti. Veseli ali žalostni. In tako so se ga, s solzami v očeh, spomnili tudi v njegovem rodnem Novem Sadu, kjer so zastave zaradi dneva žalovanja spuščene na pol droga.

Nekaj časa živel tudi v Sloveniji

Čeprav ga večina pozna kot pesnika, ki se je v svojih besedilih ukvarjal z osnovnimi človekovimi čustvi, se je bil za ljudi pripravljen tudi žrtvovati. Zaradi javnega nestrinjanja z režimom Slobodana Miloševića je nekaj časa moral živeti v Sloveniji. "Bil je neverjetno pogumen človek, ki je v času vojne in strahot postavil sebe, svojo družino, vse na kocko, da bi rekel resnico," tako je o Balaševiću povedal njegov kolega igralec in glasbenik Rade Šerbeđija.

Za Novosadčane ni bil le heroj, ampak predvsem človek. Kot nesojeni nogometaš je rad obiskoval tekme, a je bila glasba njegova velika ljubezen. V Sloveniji pa ni le nastopal, temveč tudi tkal prijateljstva. Ko je Ljubljana postala zelena prestolnica Evrope, je bil eden od njenih ambasadorjev. Ljubljanski župan Zoran Janković je bil tudi eden redkih, ki se je lahko prišel na pogreb osebno poslovit od Balaševića.