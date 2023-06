Igralka, ki je upodobila Tino Turner, vendarle dobila oskarja

Laurence Fishburne in Angela Bassett kot Ike in Tina Turner v filmu Kaj ima ljubezen s tem (1993)

Laurence Fishburne in Angela Bassett kot Ike in Tina Turner v filmu Kaj ima ljubezen s tem (1993) Foto: Guliverimage

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je razkrila letošnje dobitnike častnih oskarjev, ki jih bodo podelili 18. novembra. Častnega oskarja za življenjsko delo letos prejmeta filmski ustvarjalec Mel Brooks, ki bo v sredo dopolnil 97 let, in 64-letna Angela Bassett. Častnega oskarja dobita še predstavnica inštituta Sundance Michelle Satter in montažerka Carol Littleton.

"Angela Bassett je končno dobila oskarja," so ob razkritju imen častnih oskarjev zapisali v mediju Variety. Za zlati kipec je bila namreč do zdaj nominirana že dvakrat, prvič za vlogo Tine Turner v filmu Kaj ima ljubezen s tem iz leta 1993, drugič pa na zadnji podelitvi za stransko vlogo v filmu Črni panter: Wakanda za vedno.

Mel Brooks bo častnega oskarja za življenjsko delo prejel več kot pol stoletja po tem, ko je odnesel zlati kipec za najboljši scenarij za film Producenta, sicer pa je eden redkih v svetu zabavne industrije, ki je v svoji karieri, ki traja že osem desetletij, prejel vse vidnejše nagrade na tem področju: oskarja, emmyja, tonyja in grammyja.

Mel Brooks leta 2016, ko je prejel predsedniško odlikovanje. Foto: Guliverimage

Nagrada za humanitarno delo gre letos Michelle Satter, predstavnici inštituta Sundance za umetniške programe, ki spodbuja mlade filmske ustvarjalce, zlasti iz manj zastopanih skupnosti. Četrtega častnega oskarja letos prejme montažerka Carol Littleton, ki se je med drugim podpisala pod montažo znamenitega znanstvenofantastičnega filma E.T. iz leta 1982 v režiji Stevena Spielberga.

Častne oskarje od leta 2009 podeljujejo na ločeni slovesnosti, da bi razbremenili natrpan urnik glavne prireditve. Lani je bil med prejemniki tudi Michael J. Fox, ki so ga nagradili za humanitarno delo, in sicer v boju proti Parkinsonovi bolezni.

