Igralec zaradi koronavirusa v kritičnem stanju

Kanadski gledališki, filmski in televizijski igralec Nick Cordero se zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, bori za življenje, je prek družbenega omrežja Instagram sporočila njegova žena. 41-letni Cordero je sicer znan predvsem po svojih vlogah na Broadwayu.

Še v petek je bil Nick Cordero v dobrem stanju, v soboto pa se je njegovo zdravje zelo hitro poslabšalo, je na Instagramu povedala njegova žena Amanda Cloots. 41-letniku je srce namreč nenadoma začelo biti nepravilno, njegov krvni tlak je strmo padel in morali so ga celo oživljati.

"Kasneje smo dobili dobre novice, njegovo stanje se je nekoliko izboljšalo. A že nekaj minut zatem je sledil nov telefonski klic - Nick ni imel prekrvavitve v desni nogi in tako so ga morali operirati, da bi mu rešili življenje," je razkrila igralčeva žena. Iz anestezije se bi moral prebuditi v nekaj urah in takrat bo bolje znano, kakšno je stanje, je še pojasnila

Nick Cordero in Amanda Cloots Foto: Getty Images

Cordera so na novi koronavirus sicer testirali kar trikrat. Prva testa sta bila negativna, okužbo je pokazal šele tretji. Znake okužbe je začel čutiti že v začetku marca, a ni šlo za tiste, ki so najpogosteje povezani s koronavirusom, torej vročina, kašelj in klasični simptomi prehlada, temveč je bil zgolj zelo utrujen.

Ob koncu marca je nato začel imeti težave z dihanjem, hospitaliziran je bil 1. aprila.

