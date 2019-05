Igra prestolov si je spodrsljaje z lončki privoščila že večkrat

Potem ko se je v četrti epizodi osme sezone Igre prestolov pojavil kavni lonček modernejše dobe, so oboževalci serije odkrili, da se to pravzaprav ni zgodilo prvič.

Natančni tviteraši so izbrskali še dva primera oziroma kadra, v katerih sta se skrivala lončka in sta do zdaj ostala neopažena.

Everyone freaking out about the Starbucks cup in a Game of Thrones episode is also forgetting about this masterpiece of television from a few seasons ago pic.twitter.com/qADPueM9Fu — Pixlriffs 🎮 (@Pixlriffs) May 6, 2019

I think I found who left the Starbucks cup on the table!!! #GameofThrones pic.twitter.com/ulXUvDCF1A — Jeffrey Rott (@nolefan1990) May 6, 2019

"Bila je napaka, Daenerys je naročila zeliščni čaj"

Televizijska hiša HBO, ki predvaja to izjemno priljubljeno serijo, se na zadnja odkritja oboževalcev še ni odzvala, so pa komentirali lonček, ki se je pojavil v četrti epizodi zadnje sezone.

"Novice iz Zimišča. Bela kava, ki se je pojavila v epizodi, je bila napaka. Daenerys je naročila zeliščni čaj," so šaljivo zapisali na Twitterju in objavo pospremili z gifom nazdravljajoče Daenerys.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019

Lonček so naknadno izbrisali iz kadra

Po tem komentarju pa je HBO lonček le odstranil iz kadra, v katerem Jon Sneg (Kit Harington), Tormund Poguba velikanov (Kristofer Hivju) in Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) nazdravljajo zmagi nad belimi hodci in temu, da so uspešno ubranili Zimišče:

HBO je poskrbel, da lončka na mizi ni več. Foto: HBO

Boja za prestol bo konec čez slaba dva tedna

Sicer pa se Igra prestolov po osmih letih predvajanja bliža koncu: na sporedu sta le še dva dela osme sezone, ki bosta dolga po eno uro in 20 minut. A avtor sage Pesem ledu in ognja, na kateri temelji Igra prestolov, George R. R. Martin, je tik pred premiero razkril, da se serija še ne bi smela končati.

Vendar pa ni preveč čustven, kot ne bi smeli biti niti oboževalci, saj še ni nehal pisati knjig o Zahodnjem. Po petih izdanih fantazijskih romanih sage Pesem ledu in ognja namreč piše še dva, poleg tega pa so potrjene kar tri naknadne serije (t. i. spinoffi) Igre prestolov.