Novico o smrti Mire Furlan so njeni bližnji sporočili po njenem uradnem računu na Twitterju, na katerem so delili njen navedek, ob njem pa sporočilo, da je preminila. Stara je bila 65 let.

Mira je bila ena najslavnejših igralk na Hrvaškem in v nekdanji Jugoslaviji - sprva je bila članica Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, nato pa je postala ena najbolj cenjenih jugoslovanskih filmskih igralk.

V svoji karieri je posnela okrog 40 filmov, med katerimi so tudi Oče na službeni poti, V žrelu življenja, Za srečo so potrebni trije, Kiklop, Lepota greha ... ter v številnih televizijskih serijah, kot so Veliko mesto, Nepokorjeno mesto in Boljše življenje.

Mira (druga z desne) je zaigrala tudi v priljubljeni seriji Skrivnostni otok. Foto: IMDb

Uspešno igralsko pot nadaljevala v ZDA

Kmalu po razpadu Jugoslavije je z možem odšla v ZDA, kjer je nadaljevala svojo uspešno kariero. Med drugim je zaigrala v priljubljenih serijah Babylon 5 in Skrivnostni otok.

O njeni smrti tako poroča tudi slavna revija Variety, ki je objavila odziv ustvarjalca serije Babylon 5 J. Michaela Straczynskega s poklonom pokojni igralki. Čeprav vzrok njene smrti ni znan, je Straczynski razkril, da je zasedba serije Babylon 5 že nekaj časa vedela, da je Mira slabega zdravja. "Upali smo, da se bo njeno zdravstveno stanje izboljšalo, saj je bilo v zadnjem skupnem elektronskem sporočilu zapisano, da ji gre bolje." Pozneje je izvedel, da ni bilo tako ter da se je Mirin mož Goran Gajić odločil, da jo iz bolnišnice pripelje domov.

Poleg moža je za seboj pustila še sina Marka Lava Gajića.