Hrvate razburil grad v Netflixovem filmu, ki v resnici ne obstaja #foto

V filmu, v katerem v glavnih vlogah igrajo Ryan Gosling, Chris Evans in Ana de Armas, je iz zraka mogoče videti hrvaški otok Mljet. Številni Hrvati so zaradi tega prizora razburjeni, saj je v filmu na otoku grad, ki pa ga v resnici ni, poroča hrvaški Index.

Za namene zgodbe so avtorji filma na otoku dodali še grad. Gre za renesančni grad Chantilly iz 14. stoletja, ki je bil med prvo svetovno vojno sedež francoskega vojaškega poveljstva, v gradu pa se nahaja muzej Condé z bogato zbirko slik, med drugim Rafaela in Tiziana, ter knjižnico.

Renesančni grad Chantilly je bil med prvo svetovno vojno sedež francoskega vojaškega poveljstva. Foto: Twitter

Običajna praksa v Hollywoodu

"Danes sem gledal film. Vsa evropska mesta, kot sta Dunaj in Praga, so prikazana tako natančno, potem pa je tu Hrvaška, kamor so postavili francoski grad in napisali, da se nahaja na Hrvaškem. Ameriški hollywoodski režiserji so tako nevedni ...," je na Redditu zapisal eden od nezadovoljnih gledalcev filma.

Vendar njegova interpretacija ni povsem pravilna, saj so tudi prizori, ki se dogajajo v Bakuju, Berlinu in na Dunaju, pravzaprav vsi posneti v Pragi. Ta praksa je namreč običajna v Hollywoodu, saj tako prihranijo milijone dolarjev. Niso pa vsi nezadovoljni z nenatančnim prikazom hrvaškega otoka.

"Pomembno je, da smo sploh omenjeni. Od toliko močnejših evropskih držav je produkcija izbrala prav Hrvaško," pa je na Redditu zapisal drug uporabnik.

Eden najdražjih Netflixovih filmov

The Gray Man je ameriški akcijski triler, za katerega so porabili vrtoglavih 200 milijonov dolarjev in velja za enega Netflixovih najdražjih filmov.