Hollywoodska karavana zdaj v Trstu, Samuel L. Jackson je šel na pico #foto

Snemanje filma The Hitman's Wife's Bodyguard se je v sredo iz Rovinja preselilo v Trst. Tam so v središču mesta že posneli nekaj prizorov, eden od zvezdnikov filma Samuel L. Jackson pa je dan že izkoristil za raziskovanje mesta.

Ob fotografijah Trsta, ki jih je objavil na Instagramu, je napovedal, da se bodo na tej "ljubki italijanski lokaciji" lovili z avtomobili in "zganjali kaos". Zamejski časopis Primorski dnevnik je sicer poročal, da bodo na različnih tržaških lokacijah, med drugim tudi pri gradu Miramar, snemali do 27. aprila.

Medtem je Jacksonov soigralec Ryan Reynolds na Instagramu razkril, da se je že poslovil od snemalne ekipe, češ da je svoje posnel, in da ga v prizorih, posnetih v Trstu, torej ne bo. Samuela L. Jacksona to očitno ni preveč užalostilo, na Instagramu je namreč objavil tudi, da se je oglasil v tržaški piceriji Di Napoli, kjer so mu spekli posebno pico (po fotografiji sodeč z rukolo, bresaolo in burato).

Upajmo, da mu bo kdo v prihodnjih dneh priporočil še kakšen lokal, ki streže kaj bolj tržaško tipičnega, kot je pica. Naš predlog - Buffet da Pepi.