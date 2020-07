Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paris Jackson, hči popzvezdnika Michaela Jacksona, je dvignila ogromno prahu z novim filmom, v katerem ima eno od glavnih vlog. V filmu Habit, v katerem bo zaigrala ob zvezdnici Belli Thorne, bo namreč upodobila Jezusa Kristusa kot istospolno usmerjeno žensko.

Paris Jackson kot lezbični Jezus Kristus v filmu Habit. Foto: IMDb Zaradi tega že kroži peticija za prepoved filma, ki jo je po pisanju New York Posta do zdaj podpisalo prek 260 tisoč ljudi. V peticiji so film označili za "krščanofobne smeti, kakršne se dandanes širijo po svetu".

Sporni film bo po pisanju ameriških medijev Kristusovo življenje prikazal na "rokenrolerski" način, ob Jacksonovi in Thornovi bo v filmu med drugim igral tudi glasbenik Gavin Rossdale, frontman skupine Bush, v igralski zasedbi pa je tudi znani transspolni model Andreja Pejić.

