Trije ameriški umetniki, med njimi legenda avantgardnega gledališča Robert Wilson, so med letošnjimi dobitniki japonske nagrade praemium imperiale, ki slovi kot Nobelova nagrada za umetnost. Med petimi dobitniki sta tudi islandsko-danski kipar Olafur Eliasson in arhitekt Diebedo Francis Kere, rojen v Burkina Fasu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dobitnike so sočasno razkrili v torek v Parizu, Londonu in Berlinu. Nagrade bodo podelili 18. oktobra v Tokiu v navzočnosti princa Hitačija, strica japonskega cesarja Naruhita.

Robert oziroma Bob Wilson, rojen leta 1941 v Wacu v Združenih državah Amerike, je pomagal preoblikovati pogled na opero po vsem svetu, vendar je v Evropi še vedno veliko bolj znan kot v svoji domovini, zlasti v Franciji, kjer so mu leta 1989 zaupali slavnostno odprtje operne hiše Bastille.

Nagrado za glasbo bo prejel jazzovski trobentač Wynton Marsalis, rojen leta 1961 v New Orleansu, dobitnik več grammyjev in avtor prve jazzovske skladbe, ki je prejela Pulitzerjevo nagrado za glasbo, nagrado za slikarstvo pa v Latviji rojena Vija Celmins, ki je odraščala v ZDA. Znana je po svojih podrobnih, realističnih upodobitvah naravnega sveta, zlasti oceanov. Razstavljala je v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku in Tate Modern v Londonu.

Kere je leta 2022 prejel Pritzkerjevo nagrado

Eliasson se je rodil leta 1967 na Danskem in otroštvo preživel na Islandiji. Tesno je povezan z okoljevarstvenim gibanjem, ki je še naprej navdihovalo njegove skulpture. Kere je za svoje delo, ki združuje tradicionalne materiale in sodobno oblikovanje, leta 2022 prejel Pritzkerjevo nagrado, ki velja za najvišje priznanje v arhitekturi.

Z nagrado praemium imperiale nagrajujejo umetnike v slikarstvu, kiparstvu, gledališču oziroma filmu, glasbi in arhitekturi. Leta 1988 jo je ustanovilo Japonsko umetniško združenje. Vsak nagrajenec prejme 15 milijonov jenov (okrog 96 tisoč evrov).