Filmski svet šokirala zelo nepričakovana ločitev

Hugh Jackman in Deborah-Lee Furness

Hugh Jackman in Deborah-Lee Furness Foto: Guliverimage

Po kar 27 letih zakona se razhajata Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness. Avstralski igralski par je kot glavni razlog za ločitev navedel sporazumno odločitev obeh, da je bolje, da vsak od njiju pot nadaljuje po svoje in da se posvetita individualni rasti, še vedno pa bosta na prvo mesto postavljala družino. Igralca imata dva otroka, 18-letno Avo in 23-letnega Oscarja.