Filmi trdoživega Toma Hardyja

V nedeljo, 15. septembra, je 42 let dopolnil angleški igralec Tom Hardy. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali zvezdnikove filme in jih našli 12. Preverite, katere.

Venom (2018)

Hardy je v tej akcijsko-domišljijski pustolovščini upodobil preiskovalnega novinarja, ki se mu življenje obrne na glavo, ko proti svoji volji postane gostitelj simbiotičnega zunajzemeljskega bitja. Bodo njune združene moči zalegle v boju zoper še večje zlo, ki grozi vsemu svetu? • V petek, 20. 9., ob 2.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Umazan denar (The Drop, 2014)

Tom Hardy in pokojni James Gandolfini sta v tej sodobni kriminalni drami odigrala osamljenega točaja in najemnika bara v Brooklynu, ki ga občasno uporabljajo kot prizorišče izmenjave mafijskega denarja. Edino, kar se ne sme nikoli zgoditi, je kraja umazanega denarja. V filmu igrata še Noomi Rapace in Matthias Schoenaerts. • V ponedeljek, 16. 9., ob 22.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Izvor (Inception, 2010)

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) prek sanj vdira v misli drugih ljudi in krade dragocene podatke, zato postane najbolj iskan zločinec na planetu. Da bi zaživel normalno življenje, se odloči za zadnjo akcijo – tokrat spominov ne bo ukradel, temveč bo poskušal namestiti nove in tako izvesti popoln zločin. Hardy je v Nolanovem akcijskem-ZF upodobil Cobbovega sodelavca, ki se je specializiral za krajo identitete. • V ponedeljek, 23. 9., ob 22.25 na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Rokenroler (RocknRolla, 2008)

Guy Ritchie, režiser divjih kriminalk Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki ter Pljuni in jo stisni, gledalce znova popelje v svet čudaškega londonskega kriminala, kjer ukradena slika zaplete pomemben posel z nepremičninami. Hardy se nam tokrat predstavi v vlogi Čednega Boba – člana kriminalne tolpe in prikritega geja, ki goji simpatije do glavnega lika v podobi Gerarda Butlerja. • V ponedeljek, 16. 9., ob 20.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pobesneli Max: Cesta besa (Mad Max: Fury Road, 2015)

V četrtem delu slovite franšize Georga Millerja cestni bojevnik Max (Tom Hardy) združi moči s skrivnostno vladarico puščavske oaze Furioso (Charlize Theron) in skupino žensk na begu pred njihovim neusmiljenim vladarjem. • V nedeljo, 16. 9., ob 1.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kotlar, Krojač, Vojak, Vohun (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011)

Na vrhuncu hladne vojne se mora upokojeni britanski vohun George Smiley (Gary Oldman) vrniti v službo, saj njegova vlada sumi, da se je v MI6 prikradel dvojni agent, ki vohuni za Sovjetsko zvezo. V tej v odlični priredbi istoimenskega romana Johna le Carréja je Hardy upodobil operativca, ki se na tajni nalogi zaljubi v ženko s pomembnimi informacijami. • V četrtek, 26. 9., ob 19.30 na CineStar TV Action & Thriller.

Legenda (Legend, 2015)

V biografski kriminalni drami spremljamo brata dvojčka Ronalda in Reginalda Kraya, angleška gangsterja, ki sta v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja ustrahovala London in zaradi svojih zloglasnih dejanj postala legendi. Hardy je z izjemno igralsko preobrazbo mojstrsko upodobi oba brata in njuna različna značaja. • V petek, 27. 9., ob 22.55 na CineStar TV Premiere 1.

Vzpon Viteza teme (The Dark Knight Rises, 2012)

Osem let po tem, ko je Batman izginil v noč in se iz junaka spremenil v ubežnika, se v mestu pojavi nova grožnja … V sklepnem delu Nolanove trilogije o legendarnem superjunaku Batmanu greni življenje zakrinkani terorist Bane (Tom Hardy), v dogajanje pa se vmeša tudi skrivnostna in mačje spretna tatica Selina Kyle (Anne Hathaway). • Film je na voljo v videoteki DKino.

Zadnji posel (Layer Cake, 2004)

Uspešen preprodajalec kokaina (Daniel Craig) načrtuje zgodnjo upokojitev, ko pa ga nazaj v posel povleče ljubezen in mednarodna mamilarska mafija, ta spozna, da ga lahko upokojitev stane življenja. V hvaljenem celovečernem prvencu Matthewa Vaughna (Kingsman: Tajna služba) igrajo tudi Ben Whishaw, Sally Hawkins in Sienna Miller. • V petek, 20. 9., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Povratnik (The Revenant, 2015)

Kritiško opevana mojstrovina Alejandra G. Iñárrituja o legendarnem ameriškem stezosledcu Hughu Glassu (Leonardo DiCaprio), ki ga strahopetni rojaki po napadu medvedke hudo ranjenega zapustijo v divjini in prepustijo skoraj gotovi smrti. Film je prejel oskarje za najboljšo režijo, glavnega igralca in fotografijo, Hardy pa si je z stransko vlogo Glassovega zahrbtnega pomočnika Johna Fitzgeralda prislužil prvo nominacijo za zlati kipec. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Dunkirk (2017)

Vojna drama Christopherja Nolana spremlja neverjetno evakuacijo zavezniške vojske z britanskimi civilnimi plovili med 2. svetovno vojno, ki so jo v francoskem pristaniškem mestu Dunkirk ob Rokavskem prelivu nevarno obkolili Nemci. Film označuje tretje sodelovanje med Hardyjem in Nolanom, igralec pa je v njem odigral požrtvovalnega pilota Kraljevega vojnega letalstva. • V soboto, 14. 9., ob 12.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Stuart: Vzvratno življenje (Stuart: A Life Backwards, 2007)

HBO predstavlja priznano filmsko priredbo istoimenske biografske knjižne uspešnice avtorja Alexandra Mastera o pisatelju (Benedict Cumberbatch), ki razmišlja o preteklem življenju svojega naključnega prijatelja Stuarta (Hardy) – pijanskega brezdomca, ki je bil v otroštvu doživel travmatično izkušnjo. • Na voljo na HBO OD/GO.

