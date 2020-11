Filmi letošnjega Liffa na voljo naročnikom televizije Telekoma Slovenije

31. Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe, ki bo letos med 11. in 22. novembrom potekal v digitalnem okolju, prinaša 25 najboljših in najbolj svežih filmov letošnjega leta.

Filmi bodo na voljo na spletni strani www.liffe.si, poleg tega pa bo Telekom Slovenije, ki je glavni pokrovitelj festivala že 25 let, ogled izbranih filmov omogočil tudi svojim naročnikom televizije. Naročniki televizije Telekoma Slovenije lahko 20 filmov letošnjega Liffa kupijo neposredno v videoteki DKino, in sicer v kategoriji Liffe 2020, nakup pa se jim bo obračunal na mesečnem računu za komunikacijske storitve.

Cena filma tako za ogled na spletni strani Liffe, kot v videoteki Telekoma Slovenije je 6,90 evra, naročniki, ki uporabljajo platformo za pametno življenje NEO, pa želeni film poiščejo tako, da enostavno izgovorijo "Liffe 2020". Filme si bo mogoče ogledati od 11. novembra od polnoči do 22. novembra do polnoči.

Naročnikom televizije Telekoma Slovenije so v videoteki v kategoriji Liffe na voljo tudi filmi preteklih Liffov ter uspešnice drugih festivalov; cene ogleda so med 1,79 evra in 4 evri.

Ter najnovejši film Gérarda Depardieuja. Foto: Liffe

Ogled festivala kar iz domačega kavča

Liffe tudi letos predstavlja tekmovalno sekcijo Perspektive, v kateri Telekom Slovenije ob zaključku festivala že tradicionalno podeljuje nagrado Vodomec za najboljši film mladih režiserjev. Letos se predstavlja pet filmskih prvencev: Asistentka (režija Kitty Green), Gagarin (režija Fanny Liatard in Jérémy Trouilh), Izgnanstvo (režija Visar Morina), Moj jutranji smeh (režija Marko Đorđević) in Sadeži pozabe (režija Christos Nikou).

V Telekomu Slovenije so ponosni, da so Liffe tokrat podprli tudi tako, da so svojim naročnikom televizije omogočili varen in udoben ogled aktualnega festivala kar iz domačega kavča.

Odprtje in zaključek festivala Liffe, spremljevalni program in druge sveže informacije lahko ljubitelji Liffa in filmov spremljajo na spletni strani Liffa, Facebookovi strani Liffa in Cankarjevega doma ter na You Tube kanalu Cankarjevega doma.

Oglejte si še: