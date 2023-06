Morda bo zvenelo kot pretiravanje, a nadaljevanje animirane uspešnice – in brez debate enega najboljših stripovskih filmov – Spider-Man: Novi svet je ravno tako silovito in mogočno, kot je bil Imperij vrača udarec, nadaljevanje prve Vojne zvezd.

Potovanje skozi Spider-svet izkoristi vse presežne elemente prvega filma, jih nadgradi ter ponudi dobri dve uri napete zgodbe, drame, akcije, humorja, izjemne glasbe in inovativne animacije. Ta se pokloni stripovski estetiki Spider-Mana, ob tem pa uporabi različne animacijske tehnike – in tudi igrani film – za prikaz drugih dimenzij, hkrati pa skozi samosvoje pristope in upodobitve ne prikaže le dogajanja, temveč tudi čustvena stanja junakov.

In kar je največji dosežek, film vse to združi v povsem naraven tok dogajanja in tempo, ki kljub številnim ovinkom zgodbe niti za trenutek ne upočasni akcije.

Poglejte napovednik:

Vzpon najbolj priljubljenega stripovskega junaka

Spider-Man: Novi svet je navdušil pred petimi leti, ko je gledalce popeljal skozi vzporedna vesolja z različnimi Spider-Mani – in celo Spider-pujskom – in ponudil odlično pustolovščino. Podoben pristop je nato predlani odlično izkoristil tudi igrani film Spider-Man: Ni poti domov, v katerem so združili moči vsi trije Spider-Mani v podobah Tobeyja Maguireja, Andrewa Garfielda in aktualnega Toma Hollanda, saj je postal eden najbolj gledanih filmov leta. No, čeprav so bili vsi filmi o Spider-Manu doslej uspešnice, je ta junak doživel še večji preboj v videoigrah, kjer igre Spider-Man spadajo med najbolj prodajane in dobičkonosne naslove za konzolo PlayStation.

Foto: Con Film d.o.o.

Po večini raziskav je Spider-Man najbolj priljubljeni stripovski junak poleg Batmana, in čeprav smo imeli v zadnjih letih pravo poplavo spidermanovskih vsebin (trije igrani filmi, dva animirana, tri videoigre in še nekaj animiranih serij), vse kaže, da še nismo na vrhuncu. Kot eden redkih mladostnikov med superjunaki je zmeraj zanimiv novim generacijam mladih, avtorjem filmov in iger pa uspeva poiskati nove zgodbe, pripovedne pristope in vidike, ki junaka vsakič znova naredijo svežega in zanimivega. In Potovanje skozi Spider-svet je krasen primer tega.

Poplava spider-bitij

Zgodba novega filma se začne z Gwen Stacey kot Spider-Woman, ki se bori proti nevarnemu Jastrebu in hkrati skuša preprečiti, da bi oče, policijski načelnik, izvedel za njeno skrivno identiteto. Ker pa je zlobnež vpadel iz alternativnega vesolja (navdihnjenega z renesanso in Da Vincijevimi izumi), potrebuje pomoč dveh Spider-ljudi iz vzporednih vesolj. Čeprav zmagajo, jo oče razkrinka, in tako se odloči pobegniti v vzporedno vesolje, polno Spider-Manov, Spider-Žensk, Spider-živali in drugih nepričakovanih Spider-bitij, ki se trudijo poskrbeti, da se večvesolje ne bi sesulo. To jo pripelje tudi do Milesa Moralesa, glavnega junaka filma, ki je Spider-Man v svojem vesolju.

Foto: Con Film d.o.o.

Miles se ravno bori proti Spotu, nekdanjemu znanstveniku, ki skuša postati superzlobnež, a je pri tem precej neroden. Še bolj nerodna je njegova supermoč, saj ustvarja luknje v prostor-času, te pa uničujejo stabilnost večvesolja. To pritegne pozornost Gwen in preostalih Spider-ljudi in Miles je kmalu posrkan v novo pustolovščino, ki ga popelje skozi fantastične svetove, polne nenavadnih reči, bitij in nepričakovanih preobratov. Pri takšni množici Spider-bitij v vseh mogočih (in nemogočih) variacijah lahko številni superoboževalci najdejo reference na skoraj vsako s Spider-Manom povezano vsebino, a čeprav so ti pokloni pogosto zabavni, ne odvračajo pozornosti od osrednje zgodbe in razvoja glavnih junakov.

Večvesolje vrača udarec

Prav to je ključni adut filma. Čeprav je po nekaterih štetjih v filmu več kot 50 različnih Spider-Manov, sta glavna junaka Miles Morales in Gwen Stacey in zgodba je osredotočena na njiju ter njuno osebno rast, odraščanje. Podobno kot v prejšnjem filmu so tudi tukaj v ospredju najstništvo, iskanje vloge v svetu in osebna odgovornost za odločitve, ki jih sprejmemo. To so "večne" spidermanske teme, a Potovanju skozi Spider-svet jih uspe narediti ponovno sveže. Film ponudi napeto zgodbo s preobrati, ki najprej povsem presenetijo, a se ob ponovnem premisleku zdijo kot najbolj logični razpleti.

Foto: Con Film d.o.o.

Potovanje v Spider-svet je drugi film načrtovane trilogije, pri čemer naslednji film, Onkraj Spider-sveta, prihaja v kino konec marca prihodnje leto. Čeprav je igrani Spider-Man že imel dve trilogiji, se aktualni film ne zgleduje po njih, temveč je po vzdušju in širitvi filmskega vesolja še najbližje nadaljevanju Vojne zvezd, Imperij vrača udarec. Skozi prostranost Spider-sveta spoznamo pasti in težave tega sveta, Miles in njegovi prijatelji pa so na koncu potisnjeni ob zid, vendar odločeni, da se ne ustavijo. Konec tako pusti nekatere junake v negotovih položajih, a ne v brezupu, kar je odlično izhodišče za sklep, ki glede na videno obeta, da bi lahko še dvignil raven.

Ali je film Spider-Man: Potovanje v Spider-svet vreden ogleda?

Animacijske tehnike in njihova uporaba v pripovedovanju zgodbe naredita Spider-Mana za favorita za oskarja za animirani celovečerni film. Nekateri kritiki so film že razglasili za najboljšo zgodbo o Spider-Manu doslej, kar je zelo smela trditev, saj se je ta junak pojavil v kopici odličnih filmov, risank in iger, a nobenega dvoma ni, da gre za izdelek, ki lahko gledalca osupne in prilepi na sedež. Razen morda najmlajših, saj se je pri skoraj poltretji uri na premieri izkazalo, da je film predolg za njihovo pozornost ob pozni uri.