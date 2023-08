Film Barbie podira rekorde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Rekla sem jim, da bodo s tem filmom zaslužili milijardo dolarjev. Morda sem pretiravala, a sem jih morala prepričati, da ga posnamejo," je o pogajanjih s studiom Warner Bros v intervjuju pred premiero filma Barbie izjavila Margot Robbie, glavna igralka in soproducentka filma. Pretekli konec tedna pa se je izkazalo, da ni pretiravala - film Barbie je namreč dosegel in presegel milijardo dolarjev zaslužka.

To se je zgodilo po le 17 dneh predvajanja, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu filmu, dozdajšnji rekorder je bil drugi del sage o Harryju Potterju, ki je milijardo dolarjev zaslužil po 19 dneh. Mejnik je podrla tudi Greta Gerwig, ki je Barbie režirala in zdaj postala prva režiserka, ki je samostojno režirala milijardni film.

Režiserka Greta Gerwig Foto: Reuters

"Uspeh filma nas redko pusti brez besed, toda Barbie je presegla tudi najbolj optimistične napovedi," so sporočili iz studia Warner Bros, roke pa si mane tudi družba Mattel, ki proizvaja barbike in si želi, da bi čim prej začeli snemati nadaljevanje filma.

