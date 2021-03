Hollywoodski igralec Elliot Page, ki smo si ga najbolj zapomnili po vlogah v filmih Juno, Izvor in Možje X: Zadnji spopad, v katerih je nastopal pod imenom Ellen Page, je dal prvi intervju po tem, ko je decembra lani razkril, da se identificira kot transspolna oseba.

Razložil je, da hoče izkoristiti svoj "privilegij" za to, da bi pomagal drugim v transspolni skupnosti.

Spregovoril je o tem, kako je bilo odraščati kot dekle, a se ves čas počutiti kot deček, ter kako se je najsrečnejšega počutil, ko mu je v otroštvu mama po dolgem moledovanju pri devetih letih končno dovolila, da si postriže lase. "Končno sem bil lahko fant, kar sem si vedno želel biti. Mamo sem ves čas spraševal, ali bi lahko nekoč zares postal fant."

Srca gledalcev osvojil kot noseča najstnica

A že leto kasneje se je začela njegova igralska kariera, ko je dobil svojo prvo vlogo v televizijskem filmu – kot deklica. "Seveda sem moral tudi izgledati tako, kot se je pričakovalo," je povedal za Time.

Svetovno slavo je doživel deset let kasneje, pri 20 letih, ko je v filmu Juno upodobil nosečo najstnico. Za vlogo je bil nominiran za oskarja v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi, film pa je prejel zlati kipec za najboljši izvirni scenarij.

Leta 2014 je javno razkril, da je istospolno usmerjen, čeprav so o tem govorili že leta 2005, ko ga je na snemanju filma Možje X: Zadnji spopad razkrinkal režiser Brett Ratner. Takrat ga je pri tem podprla soigralka Anna Paquin.

Od nekdaj se je raje kot v ženska oblačil v moška oblačila. Foto: Reuters

Odstranitev dojk mu je dala končno potrditev

Kljub temu, da je leta 2018 našel srečo v zakonu z Emmo Portner, se še vedno ni počutil najbolje v svoji koži, češ da to še vedno ni bil njegov "pravi jaz". Med pandemijo je imel več časa razmišljati o svoji identiteti in lani se je končno odločil priznati ženi, da je transspolna oseba.

Poleti sta se razšla, Elliot pa je decembra, kmalu po javnem razkritju, odšel na operacijo odstranitve dojk, ki je zanj pomenila končno potrditev tistega, kar je vedel že kot otrok: da je v resnici fant.

Ko je novico o tem, da je zdaj Elliot in nič več Ellen, objavil na družbenih omrežjih, je pričakoval veliko mero pozornosti in podpore, kar je na koncu tudi dobil. Njegovo novo identiteto in preimenovanje so v filmski industriji takoj upoštevali ter povsod spremenili njegovo ime iz Ellen v Elliot. A kljub temu ga igralski kolegi občasno še naslovijo z ženskim zaimkom "ona", kar povsem razume, pravi. "Potreben bo čas, da se vsi navadijo," je še dejal za Time.

Page je prvi javno razkrit transspolni moški v zgodovini, ki krasi naslovnico revije Time.

