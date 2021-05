"Ne glede na to, kako čudovita in zabavna je bila oddaja, mi ne predstavlja več izziva," je Ellen DeGeneres povedala za Hollywood Reporter in dodala, da bo prihodnja sezona zadnja.

Voditeljica se od svoje oddaje tako poslavlja po 19 letih, pri čemer je zadnje leto pokazalo, da šov ni več to, kar je bil. Lani poleti se je namreč spopadala s hudimi obtožbami, da je neprijazna in zlobna do svojega osebja, kar je potrdilo več virov, ki se niso hoteli poimensko izpostavljati.

Kmalu zatem so jo zapustili trije producenti, ob hudih obtožbah o "toksičnem okolju" in rasizmu pa so celo izvedli notranjo preiskavo. Kmalu zatem se je Ellen javno opravičila. Dejala je, da ji je žal in da namerava popraviti napake, ki jih je zagrešila, ter da se bo veliko spremenilo.

Foto: IMDb

Ne poslavlja se zaradi obtožb, dogovor je bil tak ves čas

63-letna zvezdnica je ob tem za Hollywood Reporter zanikala navedbe, da se od oddaje poslavlja zaradi omenjenih obtožb. Zatrdila je, da se je za to odločila že po 16. sezoni, ko je svojo pogodbo podaljšala za tri leta. "Takšen je bil načrt ves čas."

Je pa priznala, da so jo lanski javni napadi "uničili", in dodala, da bi, če bi nameravala vse skupaj končati zaradi tega, to storila takoj. "Ne bi se vračala za še eno sezono," je razložila in dodala: "Strlo mi je srce, ko sem izvedela, da ljudje pri moji oddaji niso imeli krasne izkušnje, da so bili celo prizadeti."

Foto: Reuters

Šov Ellen DeGeneres so začeli predvajati leta 2003 in je v tem času osvojil kar 32 emmyjev. Ellen je kariero začela kot komičarka in kmalu dobila svojo humoristično serijo Ellen. To so predvajali med letoma 1994 in 1998, leta 1997 pa sta tako ona kot njen TV-lik razkrila, da je istospolno usmerjena. V tistem času je to dvignilo precej prahu, saj v ZDA to še ni bilo tako splošno sprejemljivo, kot je danes.

Serijo so kmalu ukinili, a Ellen je že čez nekaj let dobila lastno pogovorno oddajo, ki je bila ena najbolj gledanih, sama pa je postala znana kot promotorka prijaznosti in sočutja. Do lanskega leta.

