Eksotika, fetišizem in rasizem v novi sezoni serije Pocestnice

Na TV-programu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo na njem lahko spremljali oktobra.

Pocestnice

Premierno od srede, 9. oktobra, ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: Banijay Rights

V tretji sezoni serije Pocestnice se Liv Tyler v vlogi Lady Fitz pridruži še več zvezdniških imen. Alfie Allen, znan po vlogi Theona Greyjoya v seriji Igra prestolov, bo upodobil novega mestnega zvodnika Isaaca Pincherja, Ash Hunter pa bo odigral vlogo Isaacovega brata, gostilničarja Hala Pincherja.

Margaret Wells so izgnali v ZDA, Lydia Quigle pa hira v Bedlamu. Zdi se, da se bosta Charlotte in Lucy končno osvobodili krempljev oblastne matere. Charlotte zdaj vodi bordel Wells, Lucy pa je našla slavo in bogastvo kot kurtizana. Toda Charlotte kmalu odkrije, da vodenje prestižnega bordela prinaša tako prijatelje kot tudi sovražnike.

Lucy medtem sklene poslovno partnerstvo z Elizabeth in njenim sinom Fredom. Lydia v Bedlamu trpi nečloveške razmere, a naposled ji nova oskrbovanka vlije novih moči. Isabella Fitz se v odsotnosti brata počuti svobodno, a ko se znova znajde pod pritiskom, se na svoje lastno presenečenje po pomoč obrne k Nancy Birch.

Nancy, ki je po duši samotarka, medtem odkrije, da tudi sama prvič v življenju potrebuje pomoč. North postane uspešen trener boksa in je na turneji s svojimi borci. Harriet si prizadeva zvabiti stranke v svoj novi eksotični bordel, a kaj kmalu spozna, da je med eksotiko in fetišizmom tanka ločnica.

Harriet postane tarča nasilnega preganjanja, zato se skupaj z Northom zoperstavita rasizmu, ki ogroža življenja temnopoltih Londončanov.

Agatha in resnica o umoru

V petek, 18. oktobra, ob 21 uri. │ Trajanje: 90 min. │ Foto: Kew Media

Vsestransko nadarjena igralka Ruth Bradley je v svoji karieri prejela že precej nominacij in nagrad. Med drugim je požela hvalo za svoji vlogi v miniseriji Upor, ki govori o rojstvu sodobne Irske, in zabavno čudaški irski komediji Grabežljivci.

Na vlaku na poti v Hastings najdejo krščenko in soimenjakinjo Florence Nightingale z razbito lobanjo, toda preiskava in ogorčenost javnosti, ki temu sledita, ne privedeta do prijetja storilca.

Florenceina partnerica Mabel Rogers zaradi pomanjkanja napredka pri uradni preiskavi in neuspešnega posredovanja policije začne svojo lastno preiskavo, a čeprav ima celo vrsto osumljencev, nikakor ne najde dokaza, ki bi razkrinkal morilca.

Naposled za pomoč zaprosi avtorico knjižnih junakov Poirota in Gospodične Marple Agatho Christie, katere najnovejši roman Umor Rogerja Ackroyda velja za veliko mednarodno senzacijo. Odločita se, da bosta skupaj ulovili morilca.

Projekt Modra knjiga

Nadaljevanje od četrtka, 3. oktobra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Benijay Rights

V tej novi razburljivi znanstvenofantastični seriji sta glavni vlogi odigrala Aidan Fillen (Igra prestolov) in Michael Malarkey (Vampirski dnevniki, Zaprisega), na male zaslone pa se vrača tudi nadarjena Ksenia Solo, ki jo dobro poznamo po njeni upodobitvi Peggy Shippen v seriji Preobrat: Washingtonovi vohuni.

Po navdihu resničnega projekta Modra knjiga je dogajanje v tej razburljivi seriji postavljeno v čas hladne vojne in začetke razvoja atomske dobe, govori pa o preiskovanju NLP-jev s strani Vojnega letalstva Združenih držav Amerike.

Izvrsten astrofizik dr. J. Allen Hynek sodeluje pri tajnem vladnem programu skupaj s stotnikom Michaelom Quinnom.

V prizadevanjih, da bi odkril resnico glede serij skrivnostnih videnj, bo dr. Hynek postopoma spoznal, da je ujet sredi daljnosežnega in nevarnega primera prikrivanja resnice, ki bo pahnila njega in njemu najbližje v veliko nevarnost.

Drama 2. svetovne vojne

Vsako nedeljo od 6. oktobra ob 20.05. │ Foto: Sony Pictures Television

Prvega septembra 1939 je Adolf Hitler vdrl na Poljsko, kar je povzročilo izbruh druge svetovne vojne. Ob 80. obletnici tega dogodka bodo na programu Epic Drama predvajali oddaje na temo tega globalnega spopada – serijo Podmornica (gre za nadaljevanje istoimenskega filma iz leta 1981), prvo in drugo sezono serije Četa X in serijo Francoska vas.

