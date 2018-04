Dvajset let mlajši ženi je kupil prestižno vilo

Foto: Bursada Bugün

Turški zvezdnik se je s 25-letno Feyzo Aktan poročil marca letos. Na manjšem slavju v prestižni vili v Istanbulu so bili prisotni le sorodniki in najbližji prijatelji obeh mladoporočencev. Ozcan in Feyza nista bila dolgo par, preden sta se odločila za zakonski stan - po poročanju turških medijev sta v razmerju le malo dlje kot eno leto.

A post shared by Feyza Deniz (@_feyzadeniz_) on Mar 18, 2018 at 5:30am PDT

45-letni igralec, ki se je od prejšnje žene Handan Deniz ločil leta 2000, je končno našel srečo v ljubezni. Letos pa se bo preizkusil tudi v popolnoma novi vlogi - postal bo oče. Igralčeva mlada žena je v sedmem mesecu nosečnosti, razkrila pa sta tudi že otrokov spol. Čez približno dva meseca in pol bosta dobila sina.

Po poročanju turških medijev je igralec zase in za svojo novo družino kupil luksuzno vilo, za katero je odštel 1,2 milijona evrov. Vila, ki obsega 800 km2, je v neposredni bližini domovanja Ozcanove matere, Kadriye Deniz. Za to potezo se je zvezdnik odločil, ker svoje mlade žene po rojstvu otroka ne želi puščati same.

Ozcan Deniz in Feyza Aktan sta v javnosti redko opažena skupaj. Foto: Haberleri

