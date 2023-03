Dva filma Vojne zvezd ukinili, štirje še v pripravi

Po zaključku sage o Skywalkerjevih je studio Disney napovedal, da je v pripravi množica filmov in televizijskih serij, ki naj bi se poglobili v različne dele zgodovine in prihodnosti tiste galaksije, ki je daleč, daleč proč. K temu so celo pritegnili falango atraktivnih filmarjev, ki naj bi na njih pustili lastni pečat. Kaže, da vsaj z nekaterimi niso našli skupne vizije.

Napovednik za snemanje filma Rogue Squadron:

Ukinili so namreč nadaljnji razvoj filma Rogue Squadron, ki ga je ustvarjala scenaristka in režiserka Patty Jenkins, sicer znana po filmih o Čudežni ženski. Ta je že lani izrazila dvome glede odziva na njen scenarij o drznih pilotih Uporništva, tako da ta odločitev ni posebej presenetila. Enako velja za film, ki ga je razvijal producent in vodja filmskega studia Marvel Kevin Feige, saj je ta ob vse manjšem navdušenju gledalcev in kritikov nad Marvelovimi filmi primoran posvetiti vso pozornost superjunakom. Filmsko trilogijo, ki sta jo pisala avtorja serije Igra prestolov David Benioff in D. B. Weiss, so odpovedali že pred časom.

Od predhodno napovedanih filmih Vojne zvezd tako ostaneta dva projekta. Prvega snuje režiser, scenarist in igralec Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Zajec Jojo) in je trenutno naslednji na vrsti, za zdaj za leto 2025, čeprav o zgodbi, časovni umestitvi ali zasedbi ni znanega še nič. Glede na to, da je Waititi vpleten v več kot pet drugih filmskih in televizijskih projektov v nastajanju, se seveda pojavi vprašanje, kdaj bi lahko našel čas za Vojno zvezd.

Taika Waititi Foto: Guliverimage

Še večje presenečenje je, da pri Disneyju še zmeraj načrtujejo filmsko trilogijo po scenarijih in v režiji Riana Johnsona, ki je s Poslednjim Jedijem dodobra razklal oboževalce. Sploh, ko je nadaljevanje njegovega filma Vrnitev Skywalkerja v režiji J. J. Abramsa povsem spremenilo vse Johnsonove nastavke ter ponudilo varno in glasnim oboževalcem najbolj všečno zgodbo. Tudi za ta projekt ni nobene časovnice, saj bo Johnson najprej posnel še vsaj en film o detektivu Benoitu Blancu, ki smo ga spoznali v uspešnici Nož v hrbet, nato pa je navdušil še lani z Netflixovim filmom Glass Onion.

Napovednik za 3. sezono serije The Mandalorian:

Filmi pa niso edini prostor za zgodbe Vojne zvezd. Ravno se je s tretjo sezono na pretočnik Disney+ vrnila izjemno uspešna serija The Mandalorian. Kritiki jo že hvalijo, a še večje navdušenje je požela lanska serija Andor, v kateri smo spremljali nevarne in dvomljivo moralne vidike uporniškega boja proti Imperiju. Tako lahko kljub nadaljnji suši na filmskem področju še naprej pričakujemo zanimive zgodbe iz sveta galaksije, ki je daleč, daleč proč. Več podrobnosti naj bi Disney predstavil na posebnem dogodku v aprilu, nedvomno pa tudi 4. maja, ki velja za dan Vojne zvezd, ker v angleščini "May the fourth" zveni podobno kot "May the Force", kar je seveda uvod slavnega reka, da naj bo sila s teboj.

