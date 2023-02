Drugi del Gladiatorja se vrača leta 2024

Pod scenarij se bo podpisal David Scarpa, Scott pa bo film produciral še z Michaelom Prussom, Dougom Wickom in Lucy Fisher. Tuji mediji so zapisali, da se bo zgodba vrtela okoli Lucija, sina Lucille, ki jo je pred dvajsetimi leti igrala Connie Nielsen, in naj bi se odvijala okoli dvajset let po koncu zgodbe, ki smo jo videli v prvencu. Lucij je bil tudi Komodov nečak, sin rimskega voditelja Marka Avrelija, ki je umoril svojega očeta in prevzel prestol. V prvem delu ga je upodobil Joaquin Phoenix.

Najbližje glavni vlogi v drugem delu Gladiatorja naj bi bil irski igralec Paul Mescal. Foto: Guliverimage Ker je prvi del požel velik uspeh, saj je film ob 100-milijonskem proračunu prislužil pol milijarde dolarjev izkupička, je tudi zanimanje za vlogo glavnega igralca veliko. Med drugim naj bi se zanjo poleg že omenjenega Mescala, nad katerim naj bi bil Scott najbolj navdušen, potegovali še Austin Butler, Timothée Chalamet, Richard Madden in Miles Teller.

Leta 2000 je v glavni vlogi v filmu Gladiator zaigral Russell Crowe. Foto: Guliverimage

Film bo produciralo filmsko podjetje Paramount, ki bi se mu morda pridružil tudi Universal.

Poleg tega, da nameravata Scarpa in Scott ponovno sodelovati, ameriški scenarist s Scottom pripravlja zgodovinsko dramo Napoleon, glavni vloga francoskega vodje v njem pa bo pripadla ravno Joaquinu Phoenixu, ki je v Gladiatorju igral Komoda.

S snemanjem filma naj bi začeli maja, torej šele po tem, ko bo režiser Scott v Cannesu premierno predstavil svoj film Napoleon, za kamero pa bo poljski direktor fotografije Dariusz Wolski, ki je snemal že Pirate s Karibov, sodeloval pa je tudi pri filmih Marsovec (2015) in Poslednji dvoboj (2021). Iz prvotne zasedbe naj bi v ekipi sodelovala tudi kostumografinja Janty Yates, najbolj znana po sodelovanju v filmih Nebeško kraljestvo ter Hiša Gucci, in produkcijski oblikovalec Arthur Max (Sestreljeni črni jastreb, Marsovec, Prometej).