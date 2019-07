Nadaljevanje Gladiatorja se bo odvijalo tri desetletja po izvirniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Želeli ali ne, filmska uspešnica Gladiator, ki velja za enega najboljših filmov, bo dobila nadaljevanje. Dogajanje bo postavljeno 25 do 30 let po zaključku prvega filma in bo sledilo zgodbi sina Lucille, ki jo je igrala Connie Nielsen. Izvirnega Gladiatorja z Russllom Crowom v glavni vlogi si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri.