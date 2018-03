Donna in Kelly iz Beverly Hillsa se vračata

Se še spomnite serije Beverly Hilly 90210 in njenih svetlolasih junakinj Kelly in Donne? Vse kaže, da ju bomo spet gledali.

Tori Spelling in Jennie Garth oziroma Donna in Kelly se vračata na televizijo. Foto: Getty Images

Skoraj dve desetletji po tem, ko se je končala mladinska televizijska saga Beverly Hills 90210, bosta vsaj dve junakinji iz serije spet aktualni.

Tori in Jennie v eni najbolj priljubljenih serij v 90. letih Foto: IMDb Igralki Tori Spelling in Jennie Garth, ki sta v priljubljenem Beverly Hillsu igrali Donno in Kelly, namreč pripravljata novo serijo, ki bo temeljila na uspešnici iz 90. let, poroča revija People, ki dodaja, da bosta igralki upodobili "poudarjeni različici samih sebe".

Da pripravljata nov skupni projekt, je na Instagramu namignila tudi Tori Spelling.

Ob fotografijah, posnetih pred studiem TV-mreže CBS, je zapisala: "Krasen ustvarjalen dan z mojo partnerico v zločinu Jennie Garth," zapis pa je opremila tudi s pomenljivo oznako "Donna in Kelly za vedno".

Danes 44-letna Tori Spelling in 45-letna Jennie Garth sta bili v zasedbi serije Beverly Hills 90210 vseh deset let, kolikor je trajala, od 1990 do 2000. Ob njiju so bili glavni igralci še Shannen Doherty, Jason Priestley, Luke Perry, Ian Ziering in Brian Austin Green. Serijo so z novo zasedbo in epizodnimi vlogami "starih" junakov ponovno obudili med letoma 2008 in 2013.