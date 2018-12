Disneyjevi filmi za popolno družinsko zabavo #foto #video

Nedelja, 16. 12. - Disneyjev dan na Planetu*

Parnik Willie (Steamboat Willie, 1928)

Kratki risani film, v katerem sta Miki in Mini Miška prvič zablestela na filmskem platnu, je hkrati prva Disneyjeva risanka s sinhroniziranim zvokom. Ta je vseboval tako zvoke likov kot glasbeno podlago. Vizionarski striček Walt je že zelo zgodaj vedel, da je sinhroniziran zvok prihodnost filma. • Ob 8.10. │Čez dan se bo zvrstilo še 12 epizod kratkih arhivskih Disneyjevih risank.

Divjina (The Wild, 2006)

V tej divji in zabavni računalniško animirani komični pustolovščini nenavadna druščina živali iz newyorškega živalskega vrta - lev, žirafa, anakonda, koala in veveričji samček - odkrije, kakšna džungla je lahko mesto, ko eno od njih pomotoma odpeljejo v divjino, vse druge pa se jo odpravijo reševat. • Ob 11.30.

Past za starše (The Parent Trap, 1998)

Priredba Disneyjeve igrane uspešnice iz leta 1961 spremlja identični dvojčici (obe je odigrala Lindsay Lohan), ki so ju ločili ob rojstvu in ne vesta druga za drugo, dokler se ne srečata na poletnem taboru. Tam izmenjata mesti, da bi spoznali starše in jih z ukano spet združili v eno družino. • Ob 14. uri.

Miki Miška praznuje (Mickey's 90th Spectacular, 2018)

Dokumentarna oddaja o letošnjem praznovanju rojstnega dne Mikija Miške nam ne bo ponudila samo vpogleda v začetke Walta Disneyja in na njegove najbolj prepoznavne risanke, ampak tudi na vsa zvezdniška imena, ki so svoje prve korake proti slavi naredili prav v Klubu Mikija Miške. • Ob 16.20.

Ledeno kraljestvo (Frozen, 2013)

Z dvema oskarjema nagrajena Disneyjeva uspešnica o pogumni kraljični, ki se s prijatelji odpravi poiskat svojo odtujeno sestro, da bi rešili deželo iz ledenega objema. Film je omrežil gledalce po vsem svetu in postal najuspešnejši animirani celovečerec vseh časov. • Ob 20. uri.

Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, 2011)

V četrtem delu izjemno priljubljene Disneyjeve igrane franšize Jack Sparrow (Johnny Depp) na nepričakovanem potovanju k Vrelcu mladosti sreča žensko iz svoje preteklosti (Penélope Cruz), ta pa ga prisili, da se vkrca na ladjo pirata Črnobradca (Ian McShane). • Ob 20.45.

Polnočni obračun (Shanghai Knights, 2003)

Po podreditvi Divjega zahoda v Opoldanskem obračunu se Chon Wang in Roy O'Bannon (Jackie Chan in Owen Wilson) vračata v nadaljevanju Disneyjeve akcijske komične pustolovščine. Zgodba je tokrat umeščena v London in vključuje zaroto, katere cilj je poboj britanske kraljeve družine. • V ponedeljek, 17. 12., ob polnoči.

Disneyjevi filmi na drugih programih

Pepelka (Cinderella, 1950)

Disneyjeva animirana klasika že več rodov buri domišljijo gledalcev s čarobno zgodbo o preprosti dekli, ki se po zaslugi dobre vile znajde na razkošnem plesu v kraljevski palači, kjer omreži princa in izgubi čeveljc. • V nedeljo, 16. 12., ob 6.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Trilogija Svet igrač (Toy Story I, II & III)

Izvirni Svet igrač Disneyjevega hčerinskega podjetja, animacijskega studia Pixar, je leta 1995 pisal filmsko zgodovino kot prvi animirani celovečerec, ki so ga v celoti ustvarili s pomočjo računalnikov. Nadaljevanji nista samo ponovili kritiškega in finančnega uspeha izvirnika, ampak sta ga celo presegli. • V soboto, 15. 12., od 9. ure na HBO.* │ Vsi trije filmi so na voljo tudi na HBO OD/GO.

Princesa in žabec (The Princess and the Frog, 2009)

Sodobno različico klasične pravljice, v kateri nastopajo prelepa deklica Tiana, žabji princ, ki si srčno želi spet postati človek, in poljub, ki ju oba popelje na nepozabno dogodivščino skozi skrivnostne louisianske zatoke. Film, s katerim se je Disney po dolgem času vrnil h klasični animaciji. • V nedeljo, 16. 12., ob 7.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Reševanje malega Nema (Finding Nemo, 2003)

Z oskarjem za najboljši animirani celovečerec nagrajena uspešnica o samčku klovnske ribice, ki v družbi pozabljive prijateljice preplava ocean, da bi rešil svojega izgubljenega sina. Film je postal najdonosnejši animirani celovečerec do tedaj. • V sredo, 19. 12., ob 21. uri na FOX Life.*

Razbijač Ralph (Wreck-It Ralph, 2012)

Ralph, lik zastarele videoigre, si želi biti priljubljen kot njegov tekmec, junak Srečko. Ko se pojavi nova strelska videoigra, se ta vtihotapi vanjo z željo, da bi se dokazal, na pustolovščini pa ga spremlja mlada upornica iz prisrčne dirkaške videoigre. • V petek, 21. 12., ob 7.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

V višave (Up, 2009)

V ganljivi, z dvema oskarjema nagrajeni Pixarjevi zgodbi o odraščanju in zorenju 78-letni prodajalec balonov in njegov osemletni taborniški pribočnik obletita svet, se bojujeta z zlikovci in zvermi ter si privoščita večerjo ob pol štirih zjutraj, na razburljivi pustolovščini pa odkrijeta pravi pomen prijateljstva. • V soboto, 15. 12., od 18.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zlatolaska (Tangled, 2010)

Disneyjeva priredba priljubljene pravljice bratov Grimm o ugrabljeni mladi princesi s čarobnimi lasmi. Ta se skupaj s čednim tatičem poda na nepozabno pustolovščino, na kateri spoznata izvrstnega konja, pretirano zaščitniškega kameleona in zadirčno druščino razbojnikov. • V četrtek, 13. 12., ob 12. uri na FOX Life.*

Mogočni Oz (Oz the Great and Powerful, 2013)

Nepomembnega čarodeja po nenavadnem dogodku posrka v deželo Oz, kjer postane velik in mogočen čarovnik, skozi čudaško preizkušnjo pa na novo odkrije lastno človečnost. Duhovnega predhodnika Čarovnika iz Oza je režiral Sam Raimi (trilogija Spider-Man), glavne vloge v filmu pa so odigrali James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz in Michelle Williams. • V petek, 21. 12., ob 9.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Trije mušketirji (The Three Musketeers, 1993)

Disneyjeva igrana priredba slovitega pustolovskega romana Alexandra Dumas o treh vdanih mečevalcih in zagnanem novincu, ki se zoperstavijo hudobnemu kraljevemu svetovalcu in njegovi zapeljivi odposlanki, da bi obvarovali francoskega vladarja. • V sredo, 19. 12., ob 22. uri na FOX Life.*

Disneyjevi kratki animirani filmi (Disney Shorts)

Legendarna studia Walt Disney in Pixar predstavljata izjemno zbirko priljubljenih in večkrat nagrajenih kratkih animiranih filmov, kot so Lučko (1986), Ptice (2000), Ulični glasbenik (2005), Delno oblačno (2009), Lava (2014) in Kljunaček (2016). • Prvi del: v petek, 21. 12., ob 9.10 na HBO.* │ Drugi del: v soboto, 15. 12., ob 7.45 na HBO 2.* │ Posamezni filmi so na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik animiranega filma Pepelka:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA FOX Life 212 │ 213 (HD) DA