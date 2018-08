Dan za dnem (Every Day)

Ganljiva in nič kaj običajna romantično-domišljijska zgodba o ljubezni med najstnico in potujočo dušo, ki se vsako jutro prebudi v drugem telesu. Film temelji na istoimenski knjižni uspešnici z lestvice časnika New York Times.

ZDA │ 2018 │ 93 min. │ Romantično-domišljijska drama R: Michael Sucsy│ I: Angourie Rice, Justice Smith, Debby Ryan, Maria Bello Ocena IMDb: 6,3/10│ Rotten Tomatoes: 63 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Šestnajstletna Rhiannon se zaljubi v skrivnostno dušo svojih let, imenovano A. Ta se vsako jutro prebudi v telesu drugega vrstnika, ne glede na spol ali raso, pri tem pa se drži strogih pravil – nikoli se ne naveži na druge in poskušaj ostati neopažen!

Ker čutita posebno čustveno povezanost, se Rhiannon in A vsak dan poiščeta, čeprav nihče od njiju ne ve, koga in kaj bo prinesel nov dan. Nenavadne okoliščine, v katerih sta se znašla, pa ju nazadnje pripeljejo do najtežje odločitve njunih življenj.

"Film Dan za dnem navsezadnje poskuša povedati nekaj resnega o ljubezni. In na svoj skromen, najstnikom prilagojen način to tudi pove." Rafer Guzman, Newsday

"Igralska zasedba opravi izvrstno delo. To še posebej velja za Justica Smitha – ta v vlogi Justina dobi priložnost, da upodobi najboljšega in najslabšega fanta na svetu, in oba odigra z odliko. Kar zadeva Rhiannon – privlačna Angourie Rice je tiste vrste najstnica, za katero boste stiskali pesti." Glenn Kenny, New York Times

Napovednik filma Dan za dnem: Zanimivosti: Scenarij Jesseja Andrewsa (Jaz, Earl in umirajoče dekle) temelji na istoimenski knjižni uspešnici iz leta 2012 ameriškega pisatelja Davida Levithana .

(Jaz, Earl in umirajoče dekle) temelji na istoimenski knjižni uspešnici iz leta 2012 ameriškega pisatelja . Istega leta je avtor v digitalni obliki izdal še novelo Six Earlier Days (Šest prejšnjih dni), v kateri opisuje predzgodbo romana Dan za dnem, letos pa bo izšlo še njegovo nadaljevanje, naslovljeno Someday (Nekega dne).



Angourie Rice (Rhiannon) in Jacob Batalon (James) sta bila pred tem soigralca v filmu Spider-Man: vrnitev domov (2017), Jake Sim (Michael) in Owen Teague (Alexander) pa v grozljivki Tisto (2017).

(Rhiannon) in (James) sta bila pred tem soigralca v filmu Spider-Man: vrnitev domov (2017), (Michael) in (Alexander) pa v grozljivki Tisto (2017). A se reinkarnira v dober ducat različnih teles, natančnega števila pa vam ne bomo izdali, saj bi vam s tem lahko razkrili razplet in pokvarili užitek ob ogledu filma.

