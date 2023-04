Clint Eastwood se ne ustavlja, pri 93 letih bo režiral nov film

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni filmski ustvarjalec Clint Eastwood se pripravlja na nov filmski projekt. Režiral bo sodno dramo Juror No. 2 (Porotnik št. 2), za katero je v glavni vlogi angažiral igralca Nicholasa Houlta in Toni Collette.

Novi film Clinta Eastwooda bo prikazal sojenje za umor, pri katerem eden od porotnikov spozna, da je morda odgovoren za žrtvino smrt. Porotnik v podobi Nicholasa Houlta se mora odločiti, ali bo razkril resnico ali obsodil nedolžnega človeka. Tožilko bo odigrala Toni Collette.

Eastwood je štirikratni dobitnik oskarja, znan po filmih, kot so Punčka za milijon dolarjev, Neoproščeno, Dobri, umazani, zli in Skrivnostna reka. Danes 92-letni ustvarjalec je v zadnjih letih režiral filma Cry Macho, v katerem je odigral tudi glavno vlogo, in Richard Jewell.

Produkcija novega filma se bo predvidoma začela junija, kmalu po Eastwoodovem 93. rojstnem dnevu.