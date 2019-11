Življenjski nasvet, ki ga je svojemu sinu dal Clint Eastwood

Scott Eastwood se zaveda zapuščine, ki jo s seboj prinaša njegov priimek. Trajalo je kar nekaj časa, preden se je odločil za igralsko pot, uspeh pa si je želel doseči brez sklicevanja na slavnega očeta, a svojega priimka ni hotel skrivati. Svojega 88-letnega očeta, ki velja za pravo legendo filmskega sveta, zelo spoštuje in pravi, da bi mu bilo povsem vseeno, če bi se odločil za poklic obrtnika ali igralstvo.

"Rekel je le, da karkoli počnem, naj to opravljam dobro. Naj bom skromen, naj delam trdo in naj bom moški," pravi šarmantni 32-letnik, ki je po očetu poleg priimka podedoval tudi privlačen videz.

Scott Eastwood in Britt Robertson v filmu Najdaljša pot

A kaj je najboljši nasvet, kar mu ga je dal oče? "Bodi pozoren. Poslušaj. To je bolj nasvet za vse življenje, ne le za kariero. Rekel mi je, naj se vedno trudim biti boljši človek, naj mi nikoli ne bo preveč udobno in naj investiram tudi vase," pravi Scott, ki prosti čas najraje preživlja ob deskanju na valovih.

Romantična drama Najdaljša pot (The Longest Ride) je posneta po knjižni uspešnici Nicholasa Sparksa, avtorja Beležnice- Zgodba govori o študentki umetnostne zgodovine Sophie (Britt Robertson), ki nekaj mesecev po bolečem razhodu z Brianom vendarle sprejme ponudbo sostanovalke in se odpravi z njo na zabavo po rodeu. Tam spozna Luka, prijetnega in prikupnega jezdeca, ki hitro osvoji njeno srce. Čeprav si ne bi mogla biti bolj različna, kmalu ugotovita, da sta si usojena.



Njuna usoda se preplete z zgodbo starejšega moškega, ki je zbolel za rakom in so mu zdravniki napovedali le še nekaj mesecev življenja. Ira Levinson (Alan Alda) zdrsne z zasnežene gorske ceste v Severni Karolini in ostane ujet v avtomobilu, v čakanju na morebitne rešitelje pa se z radostjo spominja skupnega življenja z ženo Ruth (Oona Chaplin). Dva para, dve veliki ljubezni in usoda, ki hoče, da se njihove poti prepletejo.

Film Najdaljša pot ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,1.

Najdaljša pot bo na sporedu v soboto, 2. novembra, ob 22. uri.

