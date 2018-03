"Bunga bunga" na velikem platnu: poglejte prve prizore #video

Prizor iz napovednika za film Loro (Oni), ki govori o zasebnem življenju Silvia Berlusconija. Foto: YouTube

"Zame je film raziskovanje skrivnosti in v Italiji je veliko skrivnosti povezanih s Cerkvijo, politiko, mafijo ... Jaz hočem pripovedovati o teh svetovih," je lansko jesen za BBC izjavil italijanski režiser Paolo Sorrentino, ki je za film Neskončna lepota (La grande bellezza) leta 2014 dobil oskarja za najboljši tujejezični film, nazadnje pa je navdušil s TV-serijo Mladi papež.

Paolo Sorrentino in Jude Law, ki je odigral glavno vlogo v seriji Mladi papež Foto: Getty Images

Sorrentino bo letos, po napovedih medijev že spomladi, predstavil svoj novi izdelek, ki duhove buri, že odkar ga je režiser napovedal. Film Loro (loro v italijanščini pomeni oni, l'oro pa zlato) je zgodba o Silviu Berlusconiju, medijskem mogotcu in štirikratnem italijanskem premierju, ki se je v zgodovino bolj kot s političnimi dosežki zapisal z vrsto škandalov.

Berlusconija bo upodobil znan obraz

Kot je Sorrentino dejal za BBC, se je v filmu osredotočil na zapleteno osebnost, ki se skriva za Berlusconijevo na prvi pogled preprosto podobo. "Zanima me človek, ki je v ozadju politike," je dejal režiser, ki je vlogo Berlusconija zaupal Toniju Servillu. Ta je odigral tudi glavno vlogo v Neskončni lepoti.

Toni Servillo kot Silvio Berlusconi Foto: IMDb

Te dni je luč sveta ugledal prvi napovednik filma, ki traja pičlih 30 sekund, a v tem času nakaže, da bo šlo za še eno Sorrentinovo vizualno poslastico:

V napovedniku (seveda) ne manjka razgaljenih deklet, ki plešejo na razvpitih Berlusconijevih zabavah, v njem vidimo nesrečno Berlusconijevo drugo ženo Veronico Lario, ki jo igra Elena Sofia Ricci, pa pokale nogometnega kluba Milan in celo politikovega priljubljenega psa, kodra Duduja.

"Kaj pa si pričakoval? Da boš najbogatejši človek v državi, premier in da bodo vsi nori nate?" v napovedniku neznani glas vpraša Servilla oziroma Berlusconija, ta pa odgovori: "Da, točno to sem pričakoval."

Edini prizor v napovedniku, ko vidimo "Berlusconijev" obraz. Foto: YouTube

Režiserjev običajni sofinancer tokrat ni hotel sodelovati

V Berlusconijevem taboru so za zdaj do filma zadržani. Politik je sicer Sorrentinu celo ponudil, da lahko za snemanje uporabi njegove zasebne posesti, a je režiser to zavrnil. Po drugi strani filma ni želela sofinancirati italijanska produkcijska hiša Medusa Film, ki je do zdaj pogosto sodelovala s Sorrentinom, med drugim pri Neskončni lepoti. Zakaj tokrat ne? Ker je del medijskega imperija Silvia Berlusconija.

Po objavi napovednika filma se je oglasil Berlsuconijev odvetnik Niccolo Ghedini, ki je za časopis Corriere della Sera dejal: "Sorrentino, za katerega mislim, da je dober režiser, verjetno ni šel čez dovoljeno mejo satire. Ko bomo film videli, se bomo odločili, ali bomo kaj storili glede tega."

Paolo Sorrentino na lanskem filmskem festivalu v Cannesu, kjer je bil član žirije. Foto: Getty Images

Film je razdelil na dva dela

Sorrentino se je odločil, da bo film razdelil v dva dela, prvi naj bi premiero doživel 24. aprila, še pred filmskim festivalom v Cannesu, poroča Variety. Film je bil sprva načrtovan v enem "kosu", a se je režiser pozneje odločil, da ga bo razdelil, ker je imel toliko posnetega materiala, ki se mu ni hotel odpovedati.

Drugi del filma naj bi italijansko premiero dočakal mesec dni pozneje, 24. maja, še poroča Variety.