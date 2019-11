"Britanska kraljica je največja feministka" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ona skrbi za družino, je na naših bankovcih in kovancih in princ Filip mora hoditi za njo," je v intervjuju za Radio Times dejala Olivia Colman, z oskarjem nagrajena igralka, ki bo v novi sezoni priljubljene Netflixove serije Krona (The Crown) igrala Elizabeto II. O kraljici je izjavila, da je "največja feministka".

Tako bo videti nova sezona Krone:

"Med drugo svetovno vojno je popravljala avtomobile in ko je na obisk prišel kralj države, kjer ženske niso smele voziti avtomobila, je vztrajala, da ga bo vozila ona," je igralka navdušeno opisala prigodo, ko je britanska kraljica leta 1998 po posestvu Balmoral prevažala savdskega kralja Abdulaha.

"Sem ena od redkih levičarskih monarhistov"

Igralka je še dejala, da se je zaradi te vloge spremenilo njeno mnenje o monarhiji. "Sem ena od redkih levičarskih monarhistov, zaradi česar sem neprenehoma v konfliktu sama s sabo," je izjavila za Radio Times, "številne države nimajo ničesar tako stalnega (kot je monarhija, op. a.) in vesela sem, da mi to imamo."

Elizabeto II. je v prvih dveh sezonah igrala Claire Foy, princa Filipa pa Matt Smith. Foto: IMDb

Colman je v vlogi kraljice nasledila igralko Claire Foy, ki je v prvih dveh sezonah igrala Elizabeto v mlajših letih. Tretja sezona serije, ki bo premiero doživela v nedeljo, bo pripovedovala zgodbo britanske kraljeve družine med letoma 1963 in 1977, med drugim se bo dotaknila pristanka ameriških astronavtov na luni, pa smrti Winstona Churchilla in razmerja princa Charlesa z mlado Camillo.

Preveč "levičarski obraz", da bi igrala kraljico

Novica, da vlogo Elizabete II. prevzela priljubljena igralka, ki si je z vlogo kraljice Ane v filmu Najljubša prislužila oskarja, je večino gledalcev navdušila.

Princa Filipa v novih epizodah igra Tobias Menzies. Foto: IMDb

Izbira pa ni prepričala vseh. Kolumnist konzervativnega britanskega časopisa Daily Telegraph je na primer zapisal, da Olivia Colman ni primerna igralka za to vlogo, ker ima "izrazito levičarski obraz".

"Kaj za vraga je levičarski obraz?" se je na to opazko začudila igralka, "to je absurdno."