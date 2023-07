Bo Hollywood povsem obstal? Ob scenaristih se obeta še stavka igralcev.

Stavka scenaristov, ki so člani sindikata Screenwriters Guild (WGA), se je začela 2. maja in je neprijetno presenetila predvsem televizijske gledalce, ki so ostali brez svojih priljubljenih oddaj in morajo namesto svežih vsebin gledati ponovitve.

Zadnja stavka igralcev in scenaristov leta 1960

Igralci in scenaristi so nazadnje skupaj stavkali leta 1960, ko je igralski ceh vodil kasnejši predsednik ZDA Ronald Reagan. Scenaristi so stavkali od januarja 1960 skupaj 148 dni, igralci pa od 7. marca do 18. aprila istega leta. Šlo je predvsem, kot vedno prej in kasneje, za večji delež od zaslužka filmov in oddaj.

Hollywoodski sindikati uprizarjajo stavke od leta 1936, večinoma pa jih vodijo scenaristi, ki so v industriji glede na njihov prispevek najslabše plačani. Ponavadi je do stavk prišlo skupaj s tehnološkim napredkom. Nekoč so bile to zahteve po večjem deležu od prodaje videokaset ali DVD, sedaj gre za predvajanje vsebin na internetu.

Foto: Guliverimage

Igralci so nazadnje stavkali leta 1980 zaradi deležev od prodaje videokaset in televizijskih pravic, scenaristi pa 100 dni v letih 2007 in 2008 zaradi predvajanja vsebin na spletu.

V letih 2008–2009, ko so bili igralci nazadnje pripravljeni stavkati, je bil njihov sindikat razdeljen. Igralce sta zastopali dve skupini - SAG in AFTRA, ki sta bili razdeljeni po notranjih frakcijah. Leta 2012 sta se obe skupini združili v SAG-AFTRA.

Nastaja vse več vsebin, proračuni pa so vse manjši

Obe ustvarjalni panogi trpita zaradi dejstva, da nastaja vse več filmov in serij, vendar se proračuni zmanjšujejo, serije pa pogosto nastajajo z manjšim številom epizod na sezono. Poleg tega ponovitve na ponudnikih pretočnih vsebin ustvarjalcem v nasprotju s televizijo prinašajo nižje honorarje, ki niso odvisni od gledanosti.

SAG-AFTRA je v izjavi tudi navedel, da obstaja vse večja možnost, da bi animirani liki umetne inteligence lahko zavajajoče posnemali igro ljudi, kar predstavlja resnično in neposredno grožnjo za igralce. Zato si SAG-AFTRA med drugim prizadeva za več denarja in jasna pravila o uporabi umetne inteligence, ki predstavlja radikalno spremembo tehnologije.

Foto: Guliverimage

SAG-AFTRA ima več kot 160 tisoč članov, med katerimi so filmski in televizijski igralci, kaskaderji, televizijski novinarji in voditelji. Čeprav bi stavka prizadela le igralce in igralke v serijah in filmih, bi produkcija brez njih obstala. Za stavko je 7. junija glasovalo 98 odstotkov od 65 tisoč članov sindikata, ki so glasovali.

Nekatere premiere filmov so že morali preložiti

Zaradi pogajanj, ki še potekajo, so nekatera produkcijska podjetja že preložila napovedane premiere filmov. Med njimi so novi Marvelovi filmi o superjunakih Captain America ali Blade, Disneyjeva igrana priredba animirane uspešnice Moana in načrtovana nadaljevanja filma Avatar. Ker pa imajo filmi dolg produkcijski in marketinški čas, se posledice stavke verjetno ne bodo čutile prej kot v nekaj mesecih.

Po drugi strani pa je zaradi stavke scenaristov že ustavljeno pisanje številnih televizijskih serij. Njihov sindikat WGA je že prejel tudi podporo delavcev na prizoriščih snemanja, tako da serije, kot sta Stranger Things ali Yellowjackets, trenutno ne nastajajo.