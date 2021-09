Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serijo so snemali na vrhuncu pandemije, zato je zahtevala popolno predanost igralcev.

Na HBO so 13. septembra začeli predvajati petdelno serijo Prizori iz zakonskega življenja z Oscarjem Isaacom in Jessico Chastain v glavnih vlogah. Gre za moderno priredbo klasične istoimenske serije slavnega švedskega režiserja Ingmarja Bergmana iz leta 1973, ki na novo interpretira prikaz ljubezni, sovraštva, poželenja, monogamije, zakona in ločitve skozi oči sodobnega ameriškega para.

Mira (Jessica Chastain) je samozavestna, ambiciozna direktorica tehnološkega podjetja, ki se v zakonu ne počuti izpolnjeno, Jonathan (Oscar Isaac) pa je prilagodljiv in intelektualen profesor filozofije, ki si želi na vsak način obdržati njuno zvezo. Serija prikazuje kompleksnost Jonathana in Mire kot dveh posameznikov, ki se vse bolj zavedata, da njunega zakona ne uničujeta posamezni dogodek ali napaka, kar prinaša radikalno iskreno serijo, ki gledalcem omogoča, da prisluškujejo intimnim pogovorom med dvema osebama, ki sta razpeti med občutki sovraštva in ljubezni.

"Bilo je, kot bi bili na drugem planetu"

Snemati so začeli oktobra lani, ko cepivo proti covid-19 še ni bilo na voljo, število okužb pa je strmo naraščalo. Zato so med osemtedenskim snemanjem, ki je potekalo v državi New York, veljali strogi protokoli, a kljub temu sta se okužila dva člana ekipe.

"Imeli smo ogromen oddelek za covid, 15 ljudi, ki so skrbeli, da so celotno ekipo testirali vsak dan. Kljub temu smo morali prekiniti snemanje za dva tedna, ker je nekdo zbolel," je razložil režiser Hagai Levi in dodal, da je v teh okoliščinah okolje postalo zelo intimno. "Bilo je kot na samotnem otoku, več mesecev nisem videl obrazov ljudi, niti enkrat, ker so vedno nosili maske."

To je bil zelo čuden položaj, zunanji svet ni obstajal. Nikamor nismo mogli, zato je to postal naš svet. Bila je zelo intenzivna izkušnja na najboljši mogoč način. Bilo je, kot bi bili na drugem planetu. Bilo je izčrpavajoče, lepo in resnično.

Rezultat? Serija s petimi enako napetimi deli. "Snemanje je bilo drzno, resnično in razburljivo. Ko delam pri projektu, iščem trenutke, ko zadeneš kost, najdeš globljo resnico. In ta serija je ena sama kost," je ob tem dejal izvršni producent Michael Ellenberg.

V sodobni različici serije sta vlogi zamenjani: Mira je tista, ki zapušča svojega moža, ker se je zaljubila v drugega. Foto: HBO

Na začetku sta dvomila, ali bosta po tem sploh še lahko prijatelja

K temu sta nedvomno pripomogla glavna protagonista Chastain in Isaac, ki sta osem tednov skrbela za "surovo in razkrito, včasih tudi dobesedno, predstavo", je dodal Ellenberg. Pri njuni igri, ki jo hvalijo z vseh strani, je pomagalo tudi poznanstvo. Igralca sta dobra prijatelja še iz časov, ko sta skupaj pred dvajsetimi leti študirala igro v New Yorku, poleg tega sta leta 2014 že igrala zakonski par v akcijskem filmu Leto nasilja.

"Zelo sva si blizu, hkrati pa sva skupaj zelo učinkovita," je pojasnil Isaac, Chastain pa je dodala, da je bilo zanimivo odkrivati vlogo Mire skupaj z Isaacom. "V kasnejših epizodah je postalo zelo težko in tudi boleče, ko sva se verbalno, pa tudi fizično ranila. Ko snemaš takšne prizore z nekom, ki ga imaš rad - in med nama je globoka ljubezen -, postane zelo zapleteno in težko krmariti med vsem skupaj. Mislim, da se to tudi vidi."

Snemanje je bilo za oba zelo surovo in hvala bogu to ni vplivalo na najino prijateljstvo. Ves čas sva se pogovarjala, najini družini sta skupaj preživeli veliko časa in tudi cepili smo se skupaj.

Dvakratna nominiranka za oskarja je še razkrila, da sta se na začetku snemanja vprašala, ali bosta po tem še vedno prijatelja, saj je bilo "preveč vznemirjajoče in intenzivno". "A z veseljem lahko povem, da sva še vedno zelo dobra prijatelja."

V petdelni seriji spremljamo par in njuno razmerja v razponu petih let. Foto: HBO

Ključna je bila režiserjeva odločitev za zamenjavo vlog

Režiser je od njiju dobil točno to, kar je pričakoval, na njegovo željo sta bila pripravljena iti v "najbolj temačna mesta", kar je vse, kar si režiser sploh želi. Bila sta popolna izbira za predelavo klasične Bergmanove serije.

Levi je o predelavi začel razmišljati leta 2013, ko je med promocijo serije Na terapiji na Švedskem, med katero je govoril tudi o originalni seriji Prizori iz zakonskega življenja in tem, kakšen vpliv je ta imela nanj, pritegnil pozornost sina Ingmarja Bergmana. Ta mu je poslal elektronsko sporočilo in mu razkril načrte za predelavo očetove slavne serije. Daniel Bergman si lasti pravice do očetovih scenarijev in je začutil, da je čas za novejšo različico Prizorov iz zakonskega življenja. Levi je bil njegova takojšnja izbira.

Leta po prvotnem odgovoru je Levi izkoristil za piljenje lastnega pristopa k drami. Najbolj ključna sprememba v primerjavi s prvotno različico je ta, da je obrnil glavni vlogi - v Bergmanovi zgodbi je Johan tisti, ki "nosi hlače v hiši", se odloči zapustiti svojo ženo in pričakuje, da bo Marianne prevzela skrb za otroke. Ko jo zapušča in pripravlja kovček za odhod v Pariz s svojo ljubico, je Marianne tista, ki mu zlaga stvari v potovalko.

V Levijevi različici pa je Mira tista ambiciozna, ki zapusti svojega moža, intelektualnega profesorja filozofije, ki dela od doma in skrbi za njuno hčerko Avo, Jonathan pa ji pred odhodom v Tel Aviv, kamor gre s svojim ljubimcem, zlaga oblačila v kovček. "Ko sem dojela, da je Levi zamenjal vlogi, je postalo neverjetno zanimivo, ideja o raziskovanju ženske z vsemi njenimi kompleksnostmi se mi je zdela odlična," je o tem povedala Jessica in dodala, da je bil to res razburljiv del njenega lika.

Nove epizode serije Prizori iz zakonskega življenja so na sporedu vsak ponedeljek na HBO, pretekli deli pa so ves čas dostopni na HBO GO.