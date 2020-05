Apokaliptična napoved: "Poslovite se od Hollywooda"

"V začetku leta 2020 smo govorili, da se v glavnih medijskih stebrih pojavljajo razpoke. Zdaj se zdi, da se bodo zrušili, ker bodo uporabniki ostali zvesti pretočnim vsebinam," je v poročilu z apokaliptičnim naslovom Poslovite se od Hollywooda (Say Godbye to Hollywood) zapisal medijski analitik Michael Nathanson.

Gledalci "bežijo" k pretočnim platformam in bodo tam ostali

Zakaj je to pomembno? Zato, je zapisal, ker se bo ta tektonski premik čutil tako v televizijski kot filmski industriji, v katerih morda sploh ne bo več smiselno snemati in predvajati klasičnih televizijskih serij in celovečernih filmov. Kinematografi bodo zdesetkani, medtem ko se bo večina gledalcev raje odločila za vsebine pretočnih platform, kot so Netflix, Disney, Amazon in druge, je zapisal Nathanson.

Foto: Getty Images

Te že dolgo niso le platforme za predvajanje serij, filmov in oddaj, ki so jih posneli studii in TV-mreže, temveč so postali produkcijske hiše. Gledalci so se med pandemijo koronavirusa še bolj množično preusmerili k njim in številni jim bodo ostali zvesti, zato bi lahko klasična TV- in filmska produkcija kaj kmalu začeli umirati, je poudaril analitik.

Konec filmov, ki niso "stroji za delanje denarja"?

Veliki filmski studii, ki so se do zdaj zdeli nepotopljivi, bodo morda prisiljeni v resno rezanje stroškov in celo združevanje, je napovedal Nathanson, podobno, kot se je v preteklosti že zgodilo v glasbeni industriji. "Vprašanje je, koliko denarja bodo v studiih še pripravljeni nameniti za filme," je zapisal, "najbolj me skrbi za nizko- in srednjeproračunske filme, ki so že zadnjih deset let v upadu. Zdaj pričakujem, da se bo ta trend še pospešil".

Foto: Getty Images

Nathanson, ki se je v svojem poročilu (jasno) osredotočil na ZDA in tamkajšnjo filmsko industrijo, temačno prihodnost napoveduje tudi kinematografom. Zaradi manjšega obiska in zaslužka bo manj vlaganja v obnovo in razvoj objektov, medtem pa bodo cene vstopnic rasle. Ob tem je analitik opozoril: "Kot smo že videli v drugih panogah, pa je dvig cen običajno najslabša poteza, ki jo lahko storiš, ko povpraševanje upade."

Preberite še: