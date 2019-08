Ameriški ljubljenki skupaj v novi seriji: je to recept za uspešnico?

Jeseni bodo premiero doživele prve serije, ki so nastale v produkciji tehnološkega giganta Apple. Med njimi za najtežje pričakovano velja The Morning Show, v kateri igra vrsta zvezdniških imen.

Da Apple na svoji platformi Apple TV+ veliko stavi na zvezdniško kombinacijo Jennifer Aniston, Reese Witherspoon in Steve Carrell, je bilo jasno že ob spomladanski napovedi omenjene platforme.

Pred kratkim pa je bil objavljen prvi napovednik serije The Morning Show, s katero se bo Apple to jesen predstavil tudi kot produkcijska hiša, v njej pa glavne vloge zasedajo prav Anistonova, Witherspoonova in Carrell.

"Novice so le polovica zgodbe," so pri Applu pospremili napovednik, v katerem zvezdnikov ne vidimo, jih pa slišimo, medtem ko gledamo prizore iz zakulisja snemanja jutranjega pogovornega programa. Prav to zakulisje bo tudi glavna tema serije, ki so jo pred časom opisali kot "vpogled v življenja ljudi, ki Američanom zjutraj pomagajo, da se zbudijo".

Za Jennifer Aniston in Steva Carrella bo to prva pomembnejša vrnitev na televizijo, potem ko sta se končali njuni TV-uspešnici Prijatelji in Pisarna. Reese Witherspoon je medtem ena od aktualnih televizijskih kraljic - na to mesto jo je izstrelila HBO-jeva serija Majhne laži.

